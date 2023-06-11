台股攻萬七 聚焦權王除息、新一波股東會

上周台股震盪攻堅行情，指數最高達16,922.48點，周K線連四紅。本周持續挑戰萬七整數關卡，市場聚焦台積電除息及新一波股東會，後者關注科技的AI概念股廣達、緯創，以及金控的兆豐金、台新金、中信金、華南金、第一金等股東會，釋出對下半年營運展望。

三大法人9日買超114.26億元，外資買超68.57億元，投信及自營商各買超21.23億元、24.36億元。三大法人上周買超金額189.28億元，其中外資周買超59.88億元，投信及自營商周各買超88.04億元、41.34億元。外資在期貨市場持續減持多單，9日外資的台指期多單2萬777口，周減持多單3,583口。

上周指數高低檔16,922點到16,694點震盪228點，周上揚179.49點（周漲幅1.07％），但周量l兆4,755.9億元，較前一周的1兆7,335.3億元周量減少14.88％，呈現量減價增局面。其中台積電股東會釋出產業利多，9日台積電股價收565元、周小漲0.53％；籌碼面，外資上周對台積電進多出少，9日外資買超5,015張，外資周買超量為9,847張；台積電接續本周15日除息每股2.75元，除息前後走勢成為市場關注焦點。

時序進入6月中旬，12日上市櫃公司5月營收最後公布期限，而本周新一波股東會，有科技的世界、中磊、台達電、金像電、微星、緯創、玉晶光、譜瑞-KY、和碩、廣達；傳產的東哥遊艇、北極星藥業-KY、龍德造船、儒鴻、美時、王品、晶華、中鋼、全家等，多為產業龍頭或是近期盤面熱門題材股。

金控上周五9日超級股東會後，本周五16日另一超級股東會登場，有華南金、兆豐金、台新金、中信金、第一金、合庫金，同日還有彰銀、臺企銀、遠東銀、王道銀行等，而新光金股東會改選落幕，改革派掌控經營權，隨台新金股東會即將到來，市場關注未來推動與新光金合併可能性相關議題。