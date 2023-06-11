行情還有戲！14檔強勢股5月營收靚

上市櫃公司5月營收公告即將完整揭露，專家認為，能在淡季期間繳出亮眼營收者，有望吸引資金，進而推升股價表現，以題材而言，目前強勢族群包括AI與HPC概念股、節能／儲能，以及暑假商機的觀光旅遊等，包括台達電、雄獅等14檔上周成交量增且股價收漲，行情還有戲。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，目前正值6月股東會旺季，各公司營運展望為市場關注焦點，且5月營收陸續公布，若發展樂觀並能於淡季繳出亮眼營收的個股，有機會吸引盤面資金挹注，進而推升股價表現。

整體而言，AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）仍是台股中長期長線向上的趨勢，市場預估，全球生成式AI的規模將呈現年均複合成長27％的高速成長率，推升整體規模達到千億美元產值，而相關供應鏈商機將成為強力多頭動能。

統一投顧指出，加權指數短線預期高檔震盪，但只要回檔不破10日線，中多格局不變，看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能儲能，暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂。

綜合來看，AI與HPC概念股、節能／儲能以及觀光旅遊，為當紅的三大強勢族群，包括台達電、啟碁、威健、帆宣、展碁國際、雄獅、碩天、威盛、晶華、盈正、好樂迪、科風、六福、新天地等14檔個股，5月營收繳年增佳績，吸引資金轉進，上周上演價量俱增的行情。

台達電拓展業務多方並進，電動車業務已在第一季出現獲利，並搶攻AI伺服器商機，客戶擴及各大雲端資料中心品牌廠、半導體晶片廠，晶片端散熱產品、AI準系統或伺服器／資料中心相關電源管理、氣冷與水冷散熱解決方案等，已開始出貨。第二季整體營運樂觀，有望繳出季增、年增成績。

受惠疫後報復性旅遊潮，雄獅5月營收年增11.6倍、達17.62億元，營收恢復至疫前約六成水準，今年前五月營收達65.99億元，年增6.76倍。國際航空運能持續恢復，且將迎暑假旅遊旺季，雄獅東北亞線日本團賣況佳，泰國、越南團更是爆量，歐洲線則已近滿團，均將持續挹注營收表現。

（相關新聞見A3）

延伸閱讀

16檔半導體股 法人搶回補

台股接近萬七 小心陷入贏家的詛咒

投信掃貨 這14檔殖利率逾5％成焦點