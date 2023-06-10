營收亮vs大股東賣壓 網掀長榮航正反論戰

長榮航5月營收年增4成，客運業務更創單月新高，但為落實集團海空分治，長榮國際也在同日公告申讓處分5萬張長榮航持股，因申轉讓後手中尚握66.23萬張、持股比逾12.3%，是否成為潛在賣壓，讓長榮航過不了40元，引發網友正反論戰。

隨長榮兄弟之爭去年落幕，長榮國際也一改持續買進的作法，選在長榮航股東會後反手調節，昨(9)日公告將在6/12~7/11直接出售5萬張持股，後續處分動作是否持續進行，備受關注。

市場解讀，長榮集團海空分治是大勢所趨，預料長子張國華與三子張國政分掌長榮、長榮航，長榮國際、巴拿馬長榮國際等集團2大控股公司，為縮小規模而預先處分資產，之後不排除逐步走向解散。

長榮航昨也同步公告5月營收157.62億元，月增3.62%、年增40.03%，其中客運營收108.6億元，年增13.1倍，創單月新高；累計前5月營收753.99億元，年增44.01%。

受惠疫後旅運需求爆發，長榮繼第1季EPS躍進到0.84元後，已有法人陸續上調今年獲利，除預估第2季獲利14.4%，單季EPS約1元，全年營收1914.44 億元，年增38.7%，稅後純益也有望年增2倍至214.73億元，全年EPS上看4.12元。

對於長榮航後市，PTT網友熱烈討論，有人擔心5月營收未再創高，月增率僅3%，下周一恐怕要在山頂上瑟瑟發抖。但也有人認為，全年海賺4元、股價不到40不用太緊張。至於長榮國際轉讓持股，有網友幽默發問，這算是大戶高檔出貨的訊號嗎？但有人認為，應該長榮內部換來換去而已，賣壓不用太擔心。

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（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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