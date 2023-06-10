AI瘋牛行情誰最香？老手點名6檔直角仰攻

台股周五（6/9）在AI概念股點火上攻，站回16800點大關並收復5日均線，周線連4紅。分析師指出，不論美國Fed下周四（6/15）利率決策會議後升息與否，台股都會再攻一波，直接挑戰萬七大關，點名廣達、技嘉、營邦、家登、金像電、華擎等6檔AI股扮先鋒。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，近期股市波動大，操作難度高，但美國升息近尾聲，通膨漸受控，科技股在AI需求超乎預期下，領軍美股續戰新高，整體多頭格局不變。

台股突破萬六後，KD指標向上升至80附近，進入高檔鈍化階段，若能在3~5天內向上創高，即為鈍化軋空的訊號，短多走勢還沒結束，且今年以來，Fed拍板利率政策後，台股都是向上漲的，因此推估下周三前後，台股就會突破萬七關卡。

永誠國際投顧分析師楊少凱則認為，市場目前預估下周升息的機率僅33%，但不管6月決策結果為何，Fed最終還有2次各升1碼的空間升息，使基準利率區間達到 5.50-5.75%，才會結束緊縮周期。

從技術分析來看，周五量能較前1日萎縮，且沒過黑K高點，不排除目前為日線的B波反彈，要留心下周進入日線C波的拉回走勢，預估未來2周在16450~16950點區間震盪可能性較大。

不過，全球科技大廠擴大發展AI，特斯拉創辦人馬斯克更戲稱，GPU現在比買毒品還難，顯示AI帶動半導體相關的晶圓代工、封裝、顯卡、伺服器等需求龐大。

何基鼎據此表示，板卡廠技嘉股價從130元漲至240.5元，漲幅高達84％，短線漲幅過大，不建議過度追高，AI類股中，下周較可留意雙鴻、營邦、家登等3家。

他以NB散熱模組大廠雙鴻為例，AI伺服器拉貨動能強，當中採用的散熱模組 ASP高，將帶動未來營運動能逐季增溫，且因應全球碳排政策，液冷式散熱方案將成主流，為後續營運添想像空間，短線有機會挑戰300元大關。

楊少凱同樣看好AI題材高燒不退，只要跌回頸線位置，就可伺機低接，其中最看好廣達，金像電、華擎也出現一鳴驚人的走勢，後市同樣值得留意。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

AMD發表會吸睛 AI概念股狂飆

宜特超前部署 瞄準AI需求

AI看旺 技嘉今年續拚成長