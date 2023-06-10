跟著大戶上車 建準等15檔投信拉抬股出列

今年台股以中小型股為漲升重心，使得共同基金的績效相對亮眼，進入6月，投信無不把握最後機會拉抬績效，投資人如何搭上這波作帳行情順風車？

具備趨勢成長題材與籌碼優勢的中小型股，是今年台股漲升重心、更是投信資金追捧的焦點，時序進入6月，正逢各家投信積極拚上半年績效的關鍵時刻，該如何搶搭這波作帳行情順風車？其實許多大戶都以觀察「投本比」，作為掌握波段獲利的參考依據。

所謂的「投本比」，是指投信買超張數占個股股本的比率，主要用來追蹤並判斷投信的布局方向，特別是投信持有單一個股的比率有其上限，因此一旦投本比超過10％就得提高警覺，這意味著再加碼的空間有限，未來甚至有反手結帳的疑慮。

例如，近期熱門股如矽智財（IP）的創意（3443）與世芯－KY（3661）、主機板的技嘉（2376）、印刷電路板（PCB）的台光電（2383），從投本比來看，大多已在10％附近，世芯－KY甚至在16％以上，即使籌碼不見得會馬上鬆動，但投信加碼空間可望逐漸收斂。反之，若投本比目前仍在8％以下、且近期持續加碼標的，代表投信看好該股後勢，未來可望成為積極布局與作帳要角。

在此，我們特別列出近期投本比4％至8％，且搭配基本面趨勢向上條件，有助投資人掌握投信青睞標的。

AI夯 散熱、PCB受青睞

人工智慧（AI）熱潮是台股今年主角之一，其中散熱族群可說是重中之重，以散熱風扇廠建準（2421）為例，受惠散熱設計功率（TDP）提升，第一季伺服器平台產品單位售價上漲15％至20％，加上需求穩定成長，公司樂觀預期至少到明年，伺服器營收將持續攀升。

法人表示，第一季伺服器與網通合計占建準的整體營收已超過三分之一，年增率約2成，且為了達到更佳的散熱效果，未來AI伺服器中，每顆散熱風扇內建馬達數量將比傳統伺服器倍增，均價更提升8至9成，有助提升毛利率與營益率。至於網通與車用方面，公司在近期的法說會中，也都給予樂觀的預期，外資與投信也大舉加碼，推升股價創下還原權值的歷史新高，可望成為拉抬績效的重點標的。

除了散熱，PCB也是AI浪潮下的受惠族群。高技（5439）為利基型PCB廠，產品以少量多樣為主，終端應用包括車用、網通、工控等領域。而AI伺服器由於高速運算需求下，PCB層數將大幅提升到22至28層，技術難度更高。高技早在兩年前就開始與客戶合作開發高階伺服器產品，PCB層數介於10至30層之間，目前已有小幅量產，預計下半年開始放量與貢獻營收。

去年高技受限於車用晶片缺貨，業績不佳，但晶片荒已緩解，帶動高技第一季每股稅後純益（EPS）達1.21元。雖然AI伺服器在短期內對高技的貢獻有限，但在其他領域穩定成長與基期效應下，法人仍看好高技今年的業績成長性。

高技過去5年的本益比約在7倍至16倍，以今年法人預估全年EPS可望達到5元以上估算，目前已接近高檔，短線有機會因投信拉抬而上漲，但中長線投資人可等拉回至月線、並觀察後續營收狀況再布局。

電動車熱銷 助攻汽車雙雄

至於傳產股方面，汽車雙雄也成為投信法人關注的焦點。裕隆（2201）從去年下半年宣示切入國產電動車製造的領域後，就成為市場關注的焦點，連帶集團中的其他公司，表現備受矚目。

而中華車（2204）重新引進原英國知名車廠MG（Morris Garages，現屬中國上汽集團）的HS休旅車系後，頗受歡迎，至今交車逾5千輛，待交車仍高達4千輛以上。公司表示，第三季還會再引進一款新車，可望二度上修全年設定的1.2萬輛銷售目標。此外，公司近期還推出高續航力、充電速度更快的中華菱利電動商用車，第三季還有全新換電大動力電動機車上市，積極搶攻電動車市場。

值得一提的是，中華車以往就是獲利與配息都穩定的績優股，去年EPS因提列防疫險損失，虧損14.22元，但今年第一季EPS達2.71元，創下十年來單季新高，今年恢復高獲利可期，近期也吸引投信加碼，股價與裕隆同創30多年來還原權值的新高，投資人可等拉回至月季線附近分批布局，中長線持有。

（唐祖貽）

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