6月9日一分鐘強弱勢股

6月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

科風（3043）

10.00

5月營收表現佳，外資由賣轉買，激勵股價上攻，站穩所有均線

富驊（5465）

10.00

5月營收年增32.05％，吸引外資擴大買超，股價跳空鎖漲停

采鈺（6789）

10.00

受惠日本索尼釋大單，有助未來營運成長，吸引外資連四買

華鎂鑫（8087）

10.00

跨足再生能源有成，加上5月營收年增208.99％，激勵股價亮燈漲停

新紡（1419）

9.96

旗下子公司簽訂共同合作興建契約，營運可望母以子貴，激勵股價勁揚

中揚光（6668）

9.96

外資終止連六賣，股價拉長紅K棒，一舉突破所有均線

華星光（4979）

9.93

400G產品持續量產，外資由賣轉買1,840張，股價沿5日線攻高

亞都（5703）

9.93

觀光類股兩樣情，股價逆勢跳空走揚，續寫波段新高價

新漢（8234）

9.93

外資掃貨3,657張，激勵股價帶量拉長紅K棒，寫連三張

僑威（3078）

9.92

5月營收創歷史新高，外資由賣轉買，帶動股價跳空漲停單一價至收市

表：黎宣佑

6月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

金穎生技（1796）

9.88

5月營收月減3.8％，外資、自營商同站賣方，股價重挫跌停

保勝光學（6517）

9.15

5日線賣壓沉重，股價開低走低、摜破季線

連宇（2482）

9.03

隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，摜破5日線

山富（2743）

7.93

外資落跑，連二日賣超2,072張，股價下跌拉長黑K棒，惟站穩5日均線

車王電（1533）

6.38

外資、自營商聯手賣超，長黑K吞噬前日紅K、摜破5日均線

必應（6625）

5.86

連拉四根漲停後，外資獲利了結，惟股價仍守5日線之上

新麥（1580）

5.32

外資、投信同站賣方，股價跳水失守月線，寫連二黑

宏泰（1612）

4.80

外資、自營商連三日合計賣超7,746張，股價下跌終止連八漲

天宇（8171）

4.70

涉嫌內線交易，外資、自營商連日賣超，股價寫連五跌

訊映（4155）

4.47

5月營收年減34.88，外資倒貨1,134張，摜破季線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑