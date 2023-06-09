6月9日一分鐘強弱勢股
6月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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科風（3043）
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10.00
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5月營收表現佳，外資由賣轉買，激勵股價上攻，站穩所有均線
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富驊（5465）
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10.00
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5月營收年增32.05％，吸引外資擴大買超，股價跳空鎖漲停
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采鈺（6789）
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10.00
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受惠日本索尼釋大單，有助未來營運成長，吸引外資連四買
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華鎂鑫（8087）
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10.00
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跨足再生能源有成，加上5月營收年增208.99％，激勵股價亮燈漲停
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新紡（1419）
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9.96
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旗下子公司簽訂共同合作興建契約，營運可望母以子貴，激勵股價勁揚
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中揚光（6668）
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9.96
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外資終止連六賣，股價拉長紅K棒，一舉突破所有均線
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華星光（4979）
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9.93
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400G產品持續量產，外資由賣轉買1,840張，股價沿5日線攻高
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亞都（5703）
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9.93
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觀光類股兩樣情，股價逆勢跳空走揚，續寫波段新高價
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新漢（8234）
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9.93
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外資掃貨3,657張，激勵股價帶量拉長紅K棒，寫連三張
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僑威（3078）
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9.92
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5月營收創歷史新高，外資由賣轉買，帶動股價跳空漲停單一價至收市
製表：黎宣佑
6月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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金穎生技（1796）
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9.88
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5月營收月減3.8％，外資、自營商同站賣方，股價重挫跌停
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保勝光學（6517）
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9.15
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5日線賣壓沉重，股價開低走低、摜破季線
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連宇（2482）
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9.03
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隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，摜破5日線
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山富（2743）
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7.93
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外資落跑，連二日賣超2,072張，股價下跌拉長黑K棒，惟站穩5日均線
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車王電（1533）
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6.38
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外資、自營商聯手賣超，長黑K吞噬前日紅K、摜破5日均線
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必應（6625）
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5.86
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連拉四根漲停後，外資獲利了結，惟股價仍守5日線之上
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新麥（1580）
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5.32
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外資、投信同站賣方，股價跳水失守月線，寫連二黑
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宏泰（1612）
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4.80
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外資、自營商連三日合計賣超7,746張，股價下跌終止連八漲
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天宇（8171）
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4.70
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涉嫌內線交易，外資、自營商連日賣超，股價寫連五跌
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訊映（4155）
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4.47
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5月營收年減34.88，外資倒貨1,134張，摜破季線
製表：黎宣佑
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