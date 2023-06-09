6月9日一分鐘強弱勢股

5月營收表現佳，外資由賣轉買，激勵股價上攻，站穩所有均線

旗下子公司簽訂共同合作興建契約，營運可望母以子貴，激勵股價勁揚

外資終止連六賣，股價拉長紅K棒，一舉突破所有均線

400G產品持續量產，外資由賣轉買1,840張，股價沿5日線攻高

僑威（3078）

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