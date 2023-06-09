AI瘋狂漲 蔡明彰點名3檔記憶體買點到

AI真是台股救世主，大盤連日攻高，萬七呼之欲出，只要沾到AI都漲瘋了，像技嘉、廣達今（9）日衝漲停，難怪分析師會說，AI鏈是V型復甦股，唯有緯創考驗較多；友達、群創及聯詠是U型復甦股，但利多已反應過了；下個U型復甦股是記憶體，現在就是買點，推薦群聯、威剛，尤其看好點序成為大黑馬；最慘的L型復甦股是聯發科，至少到明年才會好轉。

萬寶投顧分析師蔡明彰指出，手機晶片龍頭聯發科（2454）股東會老實說，要等到2024年景氣才會好轉，這是一個L型復甦的例子。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）及面板驅動 IC的聯詠（3034）是U型復甦。大尺寸面板報價已回到現金成本，下半年面板雙虎可望由虧轉盈，但面板報價上漲的趨勢並不穩定。

蔡明彰強調，景氣U型復甦的股票，可以在產品價格止跌上漲的初期介入，賺一波差價就跑。以面板而言，友達、群創的波段操作在今年3月之前，群創從10.7元漲到15.7元，波段大漲47％，電視面板在3月報價開始轉為上漲，但現在大家都習慣面板報價上漲，利多已反應過了。

現在看來記憶體，尤其是NAND Flash相關個股，是下個景氣U型復甦。去年以來記憶體庫存過高，價格不斷下跌，5月起美國、韓國記憶體大廠開始大規模減產，目前部分供應商開始調高NAND Flash報價，對中國市場報價已高於3至4月的成交價。

記憶體的波段買點就是現在，指標是群聯、威剛，點序容易成為黑馬

蔡明彰指出，集邦預估6月在DRAM模組廠備貨下，主流容量512Gb NAND Flash有望止跌，小幅反彈，結束自2022年5月以來的下跌趨勢，預計2023年第3季起漲價，漲幅上看5％，第4季漲幅再擴大到8％至13％，如果集邦的預測正確，第3季是NAND Flash價格上漲的初期，雖漲幅5％以內，微不足道，但參考面板雙虎股價今年初提前反映，記憶體的波段買點就是現在。

NAND Flash的指標是群聯（8299），其次是威剛（3260），一旦產品價格止跌反彈，跌價損失可回沖，EPS將快速上升。點序（6485）NAND Flash控制IC，第1季EPS 0.78元，毛利率47％，高於群聯的31％，這家公司被市場忽視，反而容易成為黑馬。

蔡明彰認為，AI鏈都是景氣V型復甦，目前價位已漲到新高了，但技術領先的公司仍可維持高人一等的股價。AI伺服器的廣達（2382）最早介入這領域，股價再創新高。技嘉（2376）、微星（2377）不僅有AI伺服器，馬上遊戲電競的暑假旺季，又有顯卡的需求，股價也創高。

唯有緯創（3231）考驗較多，蘋果MR裝置曲高和寡，大陸蘋概股倒地重挫，立訊今年來股價下跌17％，恐影響緯創的轉投資收益。另外，4月關閉泰州廠，最近逐步關閉昆山廠，第2季是否提列資產減損，使得緯創第2季的EPS 將不如預期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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