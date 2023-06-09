倚天酷碁連8漲停 AI復活電腦反攻 24檔IN

台股今天（9）日收盤報16,886.40點，上漲152.71點，漲幅0.91％，成交量2,868.48億元。

倚天酷碁-創強勢無法擋，從5月31日在創新板上市後，股價天天漲停，今天再拉出第8根漲停板，收盤55.5元，已較上市的26元漲幅超過1倍以上。

瑞銀證券看好ODM廠受惠AI伺服器、車用發展，正迎來史上第三波大爆發期，廣達盤中一度攻上漲停，收盤上漲9.58％，收在131.5元，緯創上揚7.35％，收在73.00元，英業達漲幅來到6.18％，收在38.65元，仁寶與和碩也收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計科風、采鈺、富驊、華鎂鑫共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦及周邊設備類股及造紙類股表現亮眼，分別漲4.13％及1.95％，觀光類股表現疲軟，下挫1.63％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為采鈺（6789）、科風（3043）、新紡（1419）、中揚光（6668）、倚天酷碁-創（2432）、六福（2705）、華擎（3515）、技嘉（2376）、立萬利（3054）、廣達（2382）。

今日上市有11檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為連宇（2482）、車王電（1533）、必應（6625）、雄獅（2731）、晶華（2707）、宏泰（1612）、訊映（4155）、第一店（2706）、夏都（2722）、華榮（1608），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、新光金（2888）、大亞（1609）、長榮航（2618）、英業達（2356）、廣達（2382）、中環（2323）、聯電（2303）、宏碁（2353）、亞航（2630）。

上櫃有19檔9％以上漲幅，其中15檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為富驊（5465）、華鎂鑫（8087）、華星光（4979）、亞都（5703）、新漢（8234）、僑威（3078）、萬在（4543）、擎邦（6122）、驊宏資（6148）、精材（3374）。

今日上櫃有15檔股票有4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為金穎生技（1796）、保勝光學（6517）、寶得利（5301）、山富（2743）、富野（2736）、易飛網（2734）、晟楠（3631）、新麥（1580）、御頂（3522）、海灣（3252）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣運（6125）、協易機（4533）、華星光（4979）、擎邦（6122）、台半（5425）、金居（8358）、精材（3374）、山富（2743）、元太（8069）、富喬（1815）。

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