搶搭雲霄飛車！旅行社衝高下殺 這檔震幅達16.4％

觀光股短線大漲後獲利回吐賣壓出籠，旅行社指標股山富（2743）今（9日）股價爆量再衝新高後，轉為震盪下殺，觀光股早盤開高走低家數頗多，較少數的六福（2705）、柏文（8462）、亞都（5703）補漲續強。

山富公司樂觀看好今年，董事長陳國森認為，在團旅復甦、自由行票務量強勁成長、歌詩達郵輪包船挹注下，旅遊業沒有不樂觀理由，全年獲利力拚創高。

受惠國境開放及出團禁令解除，山富去年第四季營運已顯著回升，今年首季營收7.41億元，季增達1.34倍、年增達10.43倍，稅後淨利0.72億元、每股盈餘達2.02元，終止連8虧。山富今早股價再創188元新高，盤中下壓一度跌停159元，股價震幅達16.4％。

另一強勢指標股鳳凰（5706）股價未再見高點，今早開高走低，震幅逾10％。

受惠解封後聚餐及宴客回流，六福及亞都兩家飯店公布5月營收大增，今早均強勢漲停。

六福（2705）5月營收1.38億元，年增267.32％，今早股價增量攻頂。

亞都（5703）也公布5月營收3039.8萬元，年增122.83％，股價一度漲停。

另外，受惠新廠館陸續開幕帶動會員人數持續成長，柏文（8462）5月營收3.62億元，月增5.14％，年增33.78％，再創單月歷史新高，前5月營收亦為同期新高，激勵今日早盤股價上揚。

隨著國境開放及出團禁令解除，觀光股包括飯店、旅行社業者去年第四季營運已顯著回升，今年第一季持續增溫，預料第二季及第三季將逐季走高。

接下來，六月有端午節連假，以及迎接暑假的出國旅遊潮，加上預期台灣旅行團赴大陸觀光指日可待，相關業者鳳凰（5706）、雄獅（2731）、易飛網（2734）、燦星旅（2719）、山富（2743）、五福（2745）等均可望持續受惠。

大陸國台辦日前宣布恢復台灣旅行團赴陸觀光，國內旅行社業者都已準備好，股價率先反應利多預期，但今早受到部分資金回流電子股，加上股價漲多，獲利回吐，盤中出現大幅震盪。

（時報資訊 沈培華）

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