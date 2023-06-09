蘋果MR眼鏡爆只訂15萬台 蘋概股抱團抖

蘋果日前發表首款MR眼鏡Vision Pro，雖功能新穎強大，但售價3,499美元、逾10萬元台幣起跳，價格遠高於市場預期，韓媒更踢爆，內部目標已由外傳的百萬台陡降到15萬台，恐大大牽動玉晶光、揚明光、GIS-KY、舜宇、比亞迪等台港供應鏈，後續股價與出貨表現受矚目。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，蘋果MR頭盔銷量從外傳的百萬台降至30萬台後，傳出多家矽谷零件製造商透露，蘋果在正式發表前，其實只訂購15萬台，數量之少令他們大感意外。

報導引述業界人士說法指出，蘋果內部已有賣不好的心理準備，才會大幅調降採購量，對於後續零件訂單狀況，則稱得看蘋果是否會提高銷售目標而定，但蘋果訂單向來不以年度計算，而會視該款產品的銷售周期而定。

由於蘋果6日發表MR頭盔後，市場一片叫好不叫座，拖累亞洲的相關蘋概股慘跌，當時除玉晶光、大立光、揚明光、GIS-KY、亞光等台廠供應鏈倒成一片，高偉電子、舜宇、瑞聲、比亞迪電子、鴻騰精密等在港零件廠，股價也全面走低，類似情況是否重演受關注。

被封為「地表最強蘋果分析師」的郭明錤，日前才在推特上吐槽3點，包括產品必要性不如ChatGPT/AIGC、價格太貴且需等逾半年才到貨，以及能否提供更具吸引力的應用程式與內容生態待觀察，認為均不利短期的投資情緒。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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