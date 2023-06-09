6/9盤前》AI+車用 法人升緯創廣達目標價

國內消息

1.台灣錢潮湧入銀行。銀行局統計，國銀存款前四月增加近兆元，4月底存款餘額突破53兆元、創歷史新高。副局長童政彰8日公布，4月國銀存款增加3,434億元，前4月淨增近9,692億元，也因存款飆太快、放款跟不上，存放比僅69.72％，連四個月不到7成。（閱讀全文）

2.台股「萬七」關前湧現獲利了結賣壓，8日指數重挫188點、收16,733點，終結連四個交易日上漲態勢，跌落五日均線之下。其中，外資反手大砍166.82億元，創今年以來第四大單日賣超金額紀錄，權王台積電、股王信驊雙雙遭到調節，壓抑AI概念股表現。（閱讀全文）

3.疫情解封後愈來愈多人來台灣！行政院長陳建仁8日指出，今年600萬國際旅客來台可望提前達標。對此，交通部補充表示，最快第3季可達成全年目標。（閱讀全文）

4.受市場矚目的新光金控股東會9日改選董監，新光金創辦人吳東進最在意的公司派，及以新光金董事洪士琪為代表的改革派正式對決，公司派雖在電子投票取得優勢，但改革派在委託書徵求大獲全勝，不止提前確定可拿到過半席次，更是「坐九望十」，有機會取得2/3席次。（閱讀全文）

5.中央銀行去年起啟動升息循環，今年3月再升息半碼（0.125個百分點），帶動本國銀行存款、放款利率持續走揚。據央行最新存放款加權平均利率統計，今年第一季本國銀行存款利率連四升至0.85％，放款利率同樣連四升至2.22％，存放款利差放大到1.37個百分點、創五年半來最大。（閱讀全文）

6.生成式人工智慧（AIGC）帶動超級晶片需求暴增，造成台積電先進封裝產能供不應求，更讓台積電總裁魏哲家於股東會坦言擴產「愈快愈好」！台積電8日宣布，竹南先進封測六廠（AP6）正式啟用，成為台積電第一座實現3D Fabric整合前段至後段製程暨測試服務的自動化先進封裝測試廠，為目前吃緊的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）產能帶來一場及時雨。（閱讀全文）

7.聊天機器人ChatGPT引爆人工智慧（AI）狂潮，刺激全球半導體需求躥揚，外資再度燃起對科技類股的興趣，5月大舉湧進晶片製造重地台灣與韓國股市。（閱讀全文）

8.英業達及緯創5月筆電出貨雙雙回升，亦同步推升該月營收較4月增長，並預期該季隨著出貨動能逐月往上，筆電都將有較第一季成長的表現，並拉抬第二季業績自上季的全年谷底升溫。（閱讀全文）

9.兩大汽車金融公司和潤及裕融持續多元投資發展，各項布局也獲銀行團肯定，繼和潤7日完成百億元聯貸，裕融8日與銀行團簽訂三年共107億元聯貸案，原擬籌募75億元，在10家銀行踴躍參貸下，認購率達142％。（閱讀全文）

10.台灣經濟研究院8日發布製造業景氣分析調查結果顯示，4月製造業景氣信號值為9.87分，月減0.35分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。綜觀今年前四個月就有三個月呈現藍燈，4月景氣信號值甚至是今年來次低，逾六成個別產業景氣燈號為藍燈，較上月進一步多出一成。（閱讀全文）

台股動向

投信、官股接棒護盤這13檔 齊敲技嘉

疫後需求升 鈊象、盛達等16檔營收創新高

除息旺季 高殖利率股兩樣情

演唱會族群營收飆高音 驚艷台股

貨代5月營收 全員中樂透

基本面

1.前一交易日新台幣以30.760元兌一美元收市，貶值4.8分，成交值為10.59億美元。

2.集中市場08日融資增為1,861.19億元，融券減為327,806張。

3.集中市場08日自營商賣超22.15億元，投信買超39.32億元，外資賣超166.92億元。

4.觀光股雄獅、瓦城5月業績報喜！受惠日本與關島包機行程熱賣，雄獅5月併營收17.62億、年增11.6倍，營收已恢復至疫前約6成水準，累計前五月營收65.99億元、年增6.76倍。瓦城受惠母親節、謝師宴與端午粽子預購，5月營收4.67億元、年增78.74％，前五月營收23.88億元、年增36.53％。

5.中信金控6月獲利可望破200億元。中信金8日公告5月稅後純益34.23億元，暫列金控單月第一，且同比成長逾40％，在中信銀每月稅後穩定獲利近30～40億元、台灣人壽5月轉虧為盈後，中信金前五月累計稅後淨利已達197.75億元，亦是已公告七家中第一，獲利衰退幅度亦從年初的62％縮小到11％左右，有望轉為獲利成長。

6.緯穎（6669）5月合併營收155.19億元，較上月收斂14.6％、年減23.33％，居15個月以來低點，累計前五個月合併營收已突破千億大關、達1,079.27億元，較2022年同期增長近18.8％，穩站歷年同期新高。

7.品牌廠宏碁（2353）在旗下PC各產品線業績多有雙位數增長帶動下，5月合併營收較上月勁揚逾三成、達180.84億元，回升至優於疫情前同期的水位，反映近日宏碁董事長陳俊聖、總經理簡慧祥接連釋出已看到部分訂單回流、漸入佳境的看法。

8.電聲廠商美律（2439）公布5月營收31.5億元，寫今年以來單月新高，重返30億元大關，較上月增22.28％，也比去年同期成長9.86％，累計前五月營收128.56億元年增17％，維持較去年同期成長佳績，顯示今年高階頭戴式及TWS耳機需求依然穩健，市場預期，美律產品組合優化效益顯現，毛利率可望持續好轉。

9.MCU（微控制器）族群8日公告5月營收，各公司反映市況低迷，持續清理庫存，由於部分產品線客戶已開始反應拉貨，推升業者營運小幅回升，包括偉詮電（2436）、新唐（4919）、凌通（4952）、松翰（5471）、盛群（6202）、紘康（6457）及應廣（6716）等多家業者，5月單月營收呈現月增跡象。

10.量測設備商致茂（2360）9日召開股東會，致茂在股東會報告書中指出，2023年下半年景氣有望回溫。法人表示，近期因AI（人工智慧）所帶動的HPC（高效運算）相關晶片及設備增溫，相關產線擴充及衍生的新量測設備需求，均令致茂後市受惠。

11.人工智慧（AI）伺服器、車用雙劍合璧，擦出新火花！瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，ODM廠受惠AI伺服器、車用發展，正迎來史上第三波大爆發期，台廠以緯創（3231）、廣達（2382）贏面最大，推測合理股價上看88元與150元。

技術面

1.台股前一交易日收跌188.79點，為16,733.69點。

2.台股前一交易日成交金額量增為3,030.10億元，5日均量為3,092.85億元，10日均量為3,299.14億元。

3.5日均線16,767.83點，10日均線16,669.49點，20日均線16,318.43點。

4.5日RSI為58.87，10日RSI為67.35。

5.9日K值為81.61，9日D值為87.48。

6.20日乖離率為2.54。

7.凱基投顧：盤逼近萬七點之際，空方打壓力道開始增強。就目前技術面觀察，下檔支撐則在6月2日紅K低點16525點，未跌破前波段漲勢仍可延續向萬七點大關挑戰。

8.倫元投顧：短線不論有無再創高，萬七上下都可能要做整理，觀望等待下週美國公布5月CPI以及聯準會會後聲明。

國外消息

1.美股走升，標普500收今年最高

美股3大指數悉數走揚，標普500創2023年迄今最高收盤價，較2022年10月波段底部反彈20％，步入技術性牛市階段。

美國上周初次申請就業補助人數超乎預期，市場普遍預估聯準會下周將暫停升息。同時，即將公布的CPI（消費者物價指數）以及PPI（生產者物價指數）都是觀察重點。從許多面向來看，美國通膨正在緩降，但還是遠高於聯準會目標價2％以上。通膨下降的原因之一就是加薪幅度趨緩，根據最新官方數據，美國5月薪資年增5.3％，漲幅較4月減少0.4個％。美股最新收盤行情，道瓊漲168.59點或0.5％，收33,833.61點。那斯達克漲133.63點或1.02％，收13,238.52點。標普500漲26.41點或0.62％，收4,293.93點。

2.加央行轉鷹，Fed升息機率增

加拿大央行貨幣政策意外轉鷹，讓美國利率風向再度轉變！根據芝商所的FedWatch工具顯示，目前交易商押注Fed在下周例會決定升息1碼的機率，已衝破3成大關。據FedWatch工具，Fed下周升息1碼的機率從7日的22％跳升到8日的36％。

3.美中晶片戰，衝擊韓晶片巨頭

國際信評機構惠譽（Fitch）指出，鑑於大陸是韓國兩大晶片巨頭三星電子與SK海力士的生產重地，美中大打晶片戰可能衝擊兩家企業，不過，應不致造成長期供應中斷。

4.地球暖烘烘，加國野火燒不盡

全球氣溫不斷升高導致森林變得更乾燥，連帶提高野火爆發機率。加拿大近來野火肆虐，不僅規模變大、次數也更頻繁，山林燒毀面積足足是往年平均值的10倍以上，且野火產生的霧霾也影響到美國，凸顯全球氣候危機益趨惡化。

5.落實氣候協議，僅22％大企業達標

數據平台ESG Book公布最新報告顯示，自2018年以來，大型企業在防止地球暖化方面幾乎毫無進步。約22％的全球500大企業致力於實踐巴黎氣候協議設定目標，亦即將全球升溫控制在攝氏1.5度內，此比重僅略高於2018年的18％。

（ 工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）