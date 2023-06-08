疫後需求升 鈊象、盛達等16檔營收創新高

電子業五窮六絕，營運清淡，台股5月營運創高的為醫療、玩樂、健身、食品及部分利基型電子股，產業呈健身房運動人口回流及民眾住院開刀遞延的需求湧現。

台股5月營收創下新高的個股有博晟生醫、鈊象、盛達、裕融、展碁國際、昇陽半導體、高力、勁豐、柏文、環泰、旺旺保、鑫創電子、欣巴巴、普萊德、錼創科技-KY創、德英等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰觀察，5月營收繳出歷史新高的產業與醫療、玩樂、健身、食品、汽車及部分利基型電子股有關。

醫療有博晟生醫、德英，玩樂為鈊象，食品為果糖廠環泰，健身房為柏文，汽車融資的裕融等，與民眾日常生活息息相關的個股，顯示後疫情時代民眾就醫開刀、玩樂、汽車租賃及健身的需求拉升。

博晟生醫為高階骨科醫材廠，在抗生素納入健保給付大幅貢獻外，骨生長因子有簽約金認列。

柏文是國內知名健身中心，旗下品牌為「健身工廠」，今年上半年開出四個新廠館貢獻下，5月營收3.62億元，創新高，年增33.78％，月增5.14％，近五個交易日三大法人買超123張，下半年進一步將在台中市、高雄市、宜蘭縣將開四個新據點，增添營收成長的新動能。

環泰為國內老牌果糖廠，夏季飲料旺季將到及海外馬來西亞、泰國出貨量成長，5月繳出5.57億元的營收，再創新高，年增33.30％，月增37.32％，今年第一季EPS為0.36元。

特別的是疫情趨緩國內解封後，國內報復性旅遊及消費力道強勁，裕隆集團旗下的汽機車租賃業者裕融5月營運水漲船高，營收為35.69億元，年增18.38％、月增7.83％，也是創下新高。

除內需型的個股5月營收亮眼外，利基型的電子股、電機股營運持續暢旺，如搭上綠能商機的高力5月營收4.87億元，創高，年增1.16倍，Bloom Energy的拉貨力道將到6月，第二季將再創高。

延伸閱讀

投信、官股接棒護盤這13檔 齊敲技嘉

除息旺季 高殖利率股兩樣情

演唱會族群營收飆高音 驚艷台股

貨代5月營收 全員中樂透