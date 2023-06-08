投信、官股接棒護盤這13檔 齊敲技嘉

這波領頭作多的外資及自營商，8日聯袂落跑賣超上市櫃合計近248億元，內資由投信及官股接棒加碼護盤，單日買超上市櫃約102億元，為近來罕見；投信鎖定廣達（2382）及日月光投控（3711）大買7億～9億元之間，另投信及官股合力買超最力的個股為技嘉（2376）7.4億元。

隨著美股近來反彈至波段高點，6月美股是否暫緩升息即將揭牌，市場觀望氣氛濃，至7日美股出現漲多拉回，台股也因為外資及自營商大提款，隨著美股出現大跌。

外資8日在集中及櫃買兩市場同步賣超，尤其自營商賣超櫃買市場更力，致三大法人合計賣超櫃買市場達51.14億元（若加計賣超債券ETF，則三大法人共賣超100.81億元，為史上第六次賣超百億元以上）。顯示外資及自營商大小通賣，不只賣權值股，連櫃買中小型股也齊步倒貨。

內資投信及官股券商近年來同步負起台股護盤重要角色，隨著下周台股將公布5月營收，可能出現淡季效應，投信及八大官股券商8日各買超上市櫃47.54億元。其中，集中市場買超39.86億元，為台股史上第20高，創下去年8月中旬來新高。

官股從5月16日到6月7日止，合計賣超上市櫃493億元，8日在兩市場大跌下，回頭加碼買超54.42億元。合計8日投信及官股共買超台股101.96、近102億元。

篩選投信8日買超2億元的個股有廣達、日月光投控、技嘉、台光電、力旺、光寶科、群聯及緯創等，廣達及日月光投控各8.82億元及7.16最多，另官股則鎖定世芯-KY、技嘉、創意、欣興、嘉澤、南電等，也各買超2億元以上，世芯-KY加碼4億多元最多。

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