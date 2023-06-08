台股戰萬七？法人看多空關注焦點4指標

台股「萬七」關前湧現獲利了結賣壓，8日指數重挫188點、收16,733點，終結連四個交易日上漲態勢，跌落五日均線之下。其中，外資反手大砍166.82億元，創今年以來第四大單日賣超金額紀錄，權王台積電、股王信驊雙雙遭到調節，壓抑AI概念股表現。

群益投顧分析師張聰傑表示，由於澳洲、加拿大先後宣布升息，市場對於Fed於6月暫停升息的樂觀情緒轉趨謹慎，在美大型科技股領跌下，考驗多頭持股信心，台股8日調節賣壓湧現，雖然技術面上屬漲多後修正，但指數幾乎回吐前兩日漲幅，代表短多有明顯降溫跡象。

尤其扮演大盤波段領漲指標的AI概念股，更成為短線資金獲利了結重點目標。股王信驊5月營收年減逾5成，加上遭外資出示報告給予減碼評等，預料AI挹注業績動能不大，整體營運仍受雲端需求疲軟衝擊，外資8日大舉調節455張持股，促使股價打落跌停。

台積電也受美科技股收黑影響，下跌1.58％收在558元，失守5、10日均線，三大法人「有志一同」站在賣方，合計賣超3,765張。相關半導體概念股世芯-KY、創意、晶心科、穎崴等皆重挫逾5％。

法人分析，大盤逼近萬七大關之際，空方打壓力道明顯增強，就技術面觀察，研判後續若無法站回5日均線，短線將有持續向下修正壓力，下檔支撐先看2日低點16,525點，在未跌破前波段漲勢之前，指數仍有機會向上挑戰萬七。

展望後市，盤面重心將關注上市櫃5月營收12日最後公告。凱基投顧表示，觀察近期盤面個股最新營收數字好壞，與股價強弱表現有直接影響，導致波動幅度較大，受惠端午連假即將到來，且接續進入暑假出國旺季，加上預期台灣旅行團赴中國大陸觀光指日可待，在解封效應帶動下，激勵觀光、文創股逆勢吸金。

此外，AMD將在14日凌晨將舉辦資料中心與人工智慧技術發表會，由執行長蘇姿丰親自主持，聚焦AMD全新產品與資料中心、AI、自適應與高效能運算解決方案的發展。其中加速處理器 APU MI300將是會議一大焦點，預計今年第4季上市，與輝達H100正面交鋒，可望為AI題材持續挹注話題熱度。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國認為，目前市場轉向關注美5月CPI數據，以及6月中旬Fed是否如預期不升息，研判指數短線拉回整理只要不破上揚的月、季線關卡，類股結構可望轉向輪動至補漲類型族群，對於今年除息行情可偏多操作。

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