台股6月偏弱震盪 個股輪動表現

析盤勢觀察：

過往6月上漲機率僅44％，當5月上漲近千點之後，又要再讓過往上漲機率低的6月再出現大漲，恐怕是相當不易，6月低上漲機率不是看空台股，而是要小心追高風險，指數隨時有漲多修正壓力，本月選股難度將大幅提高。

投資策略：

由於企業5～6月常處在營運低潮期，所以市場常有「五窮六絕」等字眼形容，近日財政部公布5月出口額361.3億美元，較去年同期減少14.1％，連續九個月負成長，且財政部預估這波出口衰退期約12～14個月，最快可望9月回到正成長，最慢11月轉正，此階段營運面要突出不容易，近期公布5月營收，可預期本周假日前後所看到的營運面將是較不佳，然而如能在這最低迷期公司還能創造佳績，後勢就更可期待。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注5月營收走勢較強者後續發展，從近期公布第一季營運獲利、5月營收及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有PCB相關族群、PA、網通、資安、工業電腦、電動車、軍工、能源、機電、觀光、航空與部分生技醫療業等，除持續觀察這些公司成長型公司營運外，也得留意其毛利率等變化，以免出現削價但營收虛增的情況。

近期盤面走勢預期相對會不好，因為同時是5月營收公布最後期，加上面對17,000點整數關卡壓力，但因人氣回流，預期資金將更流動尋找獲利契機。

其二是留意高股息殖利率成長個股，儘管6月低上漲率，但由於6月又是股東會旺季，可陸續看到不少公司在股東會後就決定除權息日，最近常看到上市櫃公司進行除息的情況，由於目前仍不景氣，對於長期持有的投資人而言，如果大盤有大幅拉回修正時，就是成本大幅下降布局好時機，近日可多留意這部分族群股低檔買盤力道。

操作建議：

留意兩點，一、短線指標過熱，9日KD指標來到80與87附近，加上目前MACD為正柱狀，同時在0軸之上，因此偏向多方，然而大盤漲多，因此儘管指數創高，但6月以來日量長期低於5日均量，目前5日均量約3,050億元，且出現遞減中，因此只是軋期貨空，但上攻力道已趨緩，大盤隨時將因期貨的單變化而作適當拉回，短線操作不易，低乖離股較有支撐抗跌。

二、低檔有中期均線壓力：因月線向上交叉季線，多頭力道明顯，預期拉回都相對有支撐，預估16,300～16,500點間有支撐，但16,800～17,000點間有大壓力，指標處高，近月操作以高低回操作為主。

（文／盈利投資公司董事長鍾國忠）