6月8日一分鐘強弱勢股
6月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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車電王 （1533）
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10.00
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5月營收4.87億元、年增113％，激勵股價跳空鎖漲停
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燦星旅（2719）
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10.00
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看好旅遊業續旺、團旅復甦，8日解除處置後再攻漲停
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立萬利（3054）
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10.00
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5月營收13.8％，優於去年同期，激勵股價拉長紅K棒，創一年來新高
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陽程（3498）
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10.00
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5月營收年增348.51％，股價跳空回補今年2月空方缺口
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勁豐（6577）
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10.00
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喜獲外資擴大布局，股價再度跳空強漲，創逾六年來新高
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寬宏藝術（6596）
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9.98
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藝文產業復甦、展演節目回復正軌，成交量能放大，股價寫連九漲
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瑞耘（6532）
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9.97
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5月營收拉風，利多激勵股價拉長紅K棒，股價創逾二年來新高
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榮群（8034）
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9.97
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業績題材發酵，吸引自營商敲進，股價跳空漲停單一價至收市
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連宇（2482）
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9.95
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充電樁出貨暢旺，全年營收拚倍增，股價報喜、衝破70大關
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亞航（2630）
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9.91
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外資回頭助陣，攻上漲停價58.8元，再創歷史新高
製表：黎宣佑
6月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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信驊（5274）
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9.93
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5月營收雙衰退，外資擴大賣超、投信連15賣，股價重挫跌停
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巨虹（8084）
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9.91
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5日線壓力沉重，股價下跌、創逾一年來新低
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合機（1618）
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9.87
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股價創波段新高後，外資獲利了結，大砍4,882張，止步連六漲
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牧德（3563）
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9.65
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7日除息後完成填息，惟8日受盤勢拖累，股價下跌失守月線
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弘塑（3131）
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9.53
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股價創歷史新高後，外資、投信反手賣，股價摜破5日均線
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曜亞（4138）
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9.21
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隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，失守月線
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jpp-KY（5284）
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8.89
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投信連二日賣超1,131張，股價跳空下跌，寫連三黑
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金穎生技（1796）
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8.00
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月線蓋頭壓力沉重，股價摜破5日線
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生達（1720）
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7.56
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8日開盤創十年新高後，獲利了結賣壓湧現，三大法人聯手賣超2,537張
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旺玖 （6233）
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7.10
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5月營收年減12.37％，加上外資倒貨1,687張，股價回測月線
製表：黎宣佑
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