6月8日一分鐘強弱勢股

6月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

車電王 （1533）

10.00

5月營收4.87億元、年增113％，激勵股價跳空鎖漲停

燦星旅（2719）

10.00

看好旅遊業續旺、團旅復甦，8日解除處置後再攻漲停

立萬利（3054）

10.00

5月營收13.8％，優於去年同期，激勵股價拉長紅K棒，創一年來新高

陽程（3498）

10.00

5月營收年增348.51％，股價跳空回補今年2月空方缺口

勁豐（6577）

10.00

喜獲外資擴大布局，股價再度跳空強漲，創逾六年來新高

寬宏藝術（6596）

9.98

藝文產業復甦、展演節目回復正軌，成交量能放大，股價寫連九漲

瑞耘（6532）

9.97

5月營收拉風，利多激勵股價拉長紅K棒，股價創逾二年來新高

榮群（8034）

9.97

業績題材發酵，吸引自營商敲進，股價跳空漲停單一價至收市

連宇（2482）

9.95

充電樁出貨暢旺，全年營收拚倍增，股價報喜、衝破70大關

亞航（2630）

9.91

外資回頭助陣，攻上漲停價58.8元，再創歷史新高

表：黎宣佑

6月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

信驊（5274）

9.93

5月營收雙衰退，外資擴大賣超、投信連15賣，股價重挫跌停

巨虹（8084）

9.91

5日線壓力沉重，股價下跌、創逾一年來新低

合機（1618）

9.87

股價創波段新高後，外資獲利了結，大砍4,882張，止步連六漲

牧德（3563）

9.65

7日除息後完成填息，惟8日受盤勢拖累，股價下跌失守月線

弘塑（3131）

9.53

股價創歷史新高後，外資、投信反手賣，股價摜破5日均線

曜亞（4138）

9.21

隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，失守月線

jpp-KY（5284）

8.89

投信連二日賣超1,131張，股價跳空下跌，寫連三黑

金穎生技（1796）

8.00

月線蓋頭壓力沉重，股價摜破5日線

生達（1720）

7.56

8日開盤創十年新高後，獲利了結賣壓湧現，三大法人聯手賣超2,537張

旺玖 （6233）

7.10

5月營收年減12.37％，加上外資倒貨1,687張，股價回測月線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑