選股不選市 遇三軋行情這樣買

軋融券、軋借券、軋空手

台股在去年10月25日12629點，起漲至今16752點創波段新高，累積漲點高達4123點(至6月2日截稿)，在這七個月的過程中，從下看9500點的絕望，到半信半疑，保守觀望，隨著指數越漲越高，開始沿路放空，到四月因為股東會前兩個月，停止過戶陸續回補空單。

時間已經來到六月初，原本空軍咬定萬六不會過，不知不覺已經逼近萬七，這時候肯定不能投降，萬一翻多剛好又回頭震盪，將多空雙巴顏面掃地，只能繼續堅持，等多方自亂陣腳，期待國際黑天鵝事件。

偏偏季報、繳稅、通膨、債務上限陸續解決，就如同今年一月初團隊所預期的，今年的慣性不是第一季見高，而是一路走高，外資過去三年賣超兩兆台幣，回補的買盤就會讓很多股票翻倍，這就是三軋行情。

上半年法人盤，軋散戶空手

里歐在年初分享：今年外資將會回頭大買台股，不用多如果買超五千億，很多股票會翻倍！最新統計1月至6月2日，外資上市股票累計買超3616億，投信買超748億，自營商買超404億，其中5月17日自營商單日破紀錄大買233億，並非低檔建立部位，當天收盤大盤是15925點，外資買超的3616億，其中1906億約等於52%，都是五月才建立的部位，換句話說，法人也沒有討到便宜，也是到15600之上才開始建立大部隊。

從去年十月底波段低點12629到16752，波段漲幅累計達32%，融資餘額從1679億到6月2日1843億，融資餘額僅增加164億，增幅9.76%，遠遠落後指數的漲幅，說明一件事，散戶在這四千多點的行情中，大多數都在懷疑行情，參與率與熱絡程度都非常非常的低。

下半年內資盤

上櫃OTC中小型股是台灣內資的主戰場，因為股本小、籌碼集中，只要有題材，好的故事加夢想，很容易成為內資主力與業內中實戶的追捧對象，股性活潑有價差可賺，能快速翻倍的飆股，大多都在中小股裡。

年初至6月2日，上櫃外資累積淨賣超168億，投信僅買超31億，自營商大賣1223億，其中自行買賣累積買超56億，權證避險單大賣1279億，換句話說，法人今年在上櫃幾乎沒著墨，散戶買進認售權證更是高到離譜，讓團隊更堅信一件事，這一波的行情只是中繼，還沒走到狂熱的階段。

下半年飆股再現

上半年上市股票漲幅排行：華城(1519)+270%、華孚(6235)+204%、必應(6625)+197%、材料-KY(4763)+195%、jpp-KY(5284)+195%、立德(3058)+173%、亞航(2630)+173%、士電(1503)+157%、緯創(3231)+157%、寒舍(2739)+146%、連宇(2482)+144%、三陽工業(2206)+136%。

上櫃股票排行：合正(5381)+198%、叡揚(6752)+196%、元勝(4419)+192%、營邦(3693)+180%、安鈦克(6276)+167%、安瑞-KY(3664)+164%、驊宏資(6148)+164%、山富(2743)+159%、智聯服務(6751)+158%、紅木-KY(8426)+158%、泰茂(2230)+155%、沛亨(6291)+154%。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1189期 李春生）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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