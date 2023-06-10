暑假商機到 智冠、大宇資、橘子新布局

遊戲產業大餅

今年初以來，日本知名遊戲薩爾達傳說睽違十年再度推出新作：王國之淚，近期除了Switch之外，艾爾登法、天堂Ｍ等知名遊戲也都紅極一時。

根據Statista 統計，2022年全球遊戲市場規模達3,200億美元，年成長6%，預計2027年將成長至 4,820億美元。而2022年台灣遊戲市場規模約為17億美元，年成長9%，預計2027年將成長至22億美元，而手遊占約七成。

隨著暑假到來，遊戲產業也蠢蠢欲動，6/1華義(3086)、昱泉(6169)、辣椒(4946)、智冠(5478)紛紛漲停，筆者觀察到，在通勤的人，不是滑社群媒體，就是在玩手機遊戲，可見背後商機之大。

遊戲產業上中下游

遊戲產業上游主要是開發遊戲，毛利達到七至八成，但開發時間久、成本高、技術與資本密集，相比中下游，主要為營運與經銷，毛利約二至三成，雖然毛利低，但是淨利潤卻相對較高。遊戲產業又可以粗略分為：主機(Switch、任天堂)、PC(開心農場、摩爾莊園、賽爾號)與手機(神魔之塔、憤怒鳥)。

另外在遊戲產業中，最重要的是IP(智慧財產權)，分為自研IP與授權IP，例如手遊《灌籃高手SLAMDUNK》由日本原廠將IP授權給台灣迪那公司代理發行；也有遊戲公司以自製出成功的IP，像是大宇資的《仙劍奇俠傳》。一個成功的IP一推出一系列作品，就有基本客戶買單，研發或授權好的IP是產業鏈中很重要的一環。

台灣遊戲產業的定位

台灣在主機市場難以與索尼、任天堂等國際大廠競爭，雖然在1990年代主打PC的自製遊戲，曾經風靡一時，2000年因為比不過其他亞洲國家的競爭，而走向代理。不過各大廠也在找尋不同的營運模式，例如提供電子支付等，台灣夾帶著日韓的授權IP，持續推出新款遊戲，也能在遊戲市場中搶食，未來元宇宙、NFT搭配AR/VR等虛擬實境，台灣是否能搭上這個趨勢，轉守為攻值得關注。

智冠挾集團優勢，布局東南亞

台灣遊戲軟體龍頭代理商智冠(5478)，去年EPS達6.9元，年增0.88%，年營收60.98億，年減7.62%。智冠是台灣第一家上櫃遊戲公司，營收主要來自Mycard點數卡，以及藍新科技與遊戲的研發及代理，分別由中華網龍、遊戲新幹線營運(皆是子公司)，子公司傳出利多，旗下金融科技公司藍新科技今年上半年將完成公開發行，預計兩年內IPO上興櫃，公司目標將朝向東南亞、香港等地，結合MyCard的成功經驗，推向海外市場。

四月營收5.24億台幣，年增11.61%，第一季營收16.60億，年增12.49%。年初以來，股價上漲約31.6%，6/1盤中最高來到105元，成交量放大至三千多張，股價有望挑戰前高110元。FactSet預估2023年EPS為6.72元，營收估為66.73億。

大宇資打入印度市場 下半年樂觀

自研商大宇資(6111)，去年EPS達7.48元，年減34.15%，年營收22.52億，年增302.59%。公司在很早期就打入中國市場，主打手機遊戲、IP授權，今年五月斥資一億元進軍印度，規劃將於印度成立子公司，準備前進南亞，預估可達到四百萬名玩家，並刺激下半年業績動能。

四月營收2.87億台幣，年增41.18%，第一季營收5.65億，年減39.69%。年初以來，股價上漲約33.3%，6/1盤中最高來到89.2元，成交量放大至九千張，股價有望挑戰前高95元。外資三個月以來敲進約1074張，買賣超金額達4918萬台幣。

橘子將前進東南亞 營運有望回溫

國內第二大軟體遊戲代理商橘子(6180)，去年EPS達7.29元，年增15.71%，年營收113.88億，年增0.14%。111年度遊戲營收占比83%，公司持續抓緊IP，並聯合橘子支付、Beafun達成綜效，旗下新楓之谷、天堂Ｍ持續穩定營收，2023年傳出將前進東南亞。

四月營收7.68億台幣，年減3.9%，第一季營收30.34億，年減10.98%。年初以來，股價上漲16.9%，6/1盤中最高來到85.1元，成交量放大至1.6萬張，股價有望挑戰前高91元。FactSet預估2023年EPS為5.6元，營收減至105.7億。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1189期 張仲華）

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