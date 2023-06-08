外資砍新光金4.7萬張 2大高股息ETF遭減碼

美國聯準會將在下周召開利率政策會議，加拿大昨意外升息1碼，美國科技股走弱，那斯達克指數跌逾1％，台股今天開低走低，大跌188.79點，收16733.69點，成交量3030億元。大盤臨近萬7大關，獲利了結賣壓出籠，高價千金股成為重災區，股王信驊跌停，世芯、創意、緯穎跌幅都超過5％，台積電也下挫1.58％。

今天外資賣超166.92億元，投信買超39.86億元，自營商賣超22.15億元，合計3大法人賣超149.22億元。

外資買超第一名為華邦電1.15萬張，董事長焦佑鈞日前在股東會表示，第2季市況預估已觸底，看好未來市場需求，下半年不需要擔心。

買超前10名以非電子為主，航空、貨櫃航運都加碼，包括長榮、陽明、長榮航華航等。軍工概念股買超較多為漢翔。

華新外資持股與股價同創今年新低

賣超第一名新光金大砍4.76萬張，新光金改選明天（6/9）股東會登場，市場推估改革派將拿下過半席次，經營權預料將變天。

外資同步賣超2檔台股人氣高股息ETF，0056出脫8925張、00878減碼6717張。老牌電纜股華新搭上電網題材，年初曾大漲一波，但外資頻頻賣超，持股創今年新低，股價今天也創今年新低。

法人表示，電子業從去年景氣急轉直下，消化庫存大概已經一年多，目前消化速度仍不如預期，預估第3季有機會慢慢起來。近期盤勢高檔震盪整理機會大，具題材的股票有輪漲機會，若沒有買在今日低檔區，也不要過度追高，可尋找其他題材標的；短線投資人可留意量能放大、或股價顯示買盤進駐的個股。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電（2344）11544張、長榮（2603）10880張、長榮航（2618）10252張、彰銀（2801）9265張、華航（2610）8323張、中信金（2891）8171張、富邦越南（00885）8154張、漢翔（2634）7932張、陽明（2609）7537張、宏碁（2353）6761張。

外資今天賣超上市個股前10名為：新光金（2888）47630張、華新（1605）17143張、富邦金（2881）14192張、元大高股息（0056）8925張、旺宏（2337）8637張、國泰金（2882）7027張、誠美材（4960）6908張、國泰永續高股息（00878）6717張、友達（2409）6291張、開發金（2883）6272張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）