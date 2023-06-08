和碩小金雞配10元慘貼息 外資1理由看衰

和碩旗下小金雞、童子賢曾親任董事長的隱形眼鏡大廠晶碩今（8）日除息，卻因美系外資降評，除評等由買進一口氣降至賣出，目標價更由500大砍至310元，該外資直指大陸市場被金可、望隼等2同業嚴重分食，下半年起獲利看衰，即使晶碩除息首日貼息收354元，但距新目標價還有逾12%的潛在修正空間。

晶碩今日發放股息10元，開盤除息參考價為372元，但因美系外資唱衰，除息首日股價異常弱勢，不僅一路貼息，盤中更探351元波段新低，終場則下跌18元至354元，跌幅4.84%。

美系外資報告指出，中國大陸隱形眼鏡代工市場競爭激烈，有鑑於金可打入晶碩前2大客戶的供應鏈，另一競爭對手望隼的主要代工客戶，也在大陸市場快速成長，預期晶碩市占率嚴重流失，直接看壞618購物節檔期的業績表現。

該外資並指，大陸消費市場復甦力道低於預期，即使晶碩5月營收不惡，但庫存還需要1~2個月時間去化，分別下修今明2年獲利預期，近期股價的反彈力道難延續。

大陸隱形眼鏡市場的兩波高峰分別為618檔期和雙11檔期，618檔期規模僅次於雙11，晶碩曾表示，大陸去年同期還在封城，預料今年618檔表現將勝去年。

晶碩日前公告5月營收5.52億元，年增29.14%、月增9.16%，除創今年來單月新高，也改寫同期新高紀錄，對於5月營收亮眼，公司曾稱主要反映618檔期拉貨需求，並看好全年營收維持15%、中國區業績成長20%，預期今年營收逐季走高。

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（旺得富理財網 李宗莉）