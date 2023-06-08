三大法人砍149億 萬七前短線盯「1指標」

萬七關前開倒車 外資轉賣166.9億元 三大法人砍149.21億

台股連日上漲創高後，今(8)日台積電(2330)開低走低，引發獲利了結賣壓，集中市場收盤跌破5日均線。今日外資(不含外資自營商)賣超166.9227億元，投信買超39.8596億元，自營商賣超22.1529億元，三大法人賣超149.21億元。

外資今日賣超166.9億元，終止先前連四天買超的腳步。自營商同步轉賣，先前較保守的投信逆勢買超近40億元。

外資先前四天共買超台股341億元，也帶動台股周三再攻上一年以來新高，昨日終場收在最高16922點。今日盤中最低16694點，大跌228點。

雖外資今日轉賣，但六月至今仍是偏多操作，外資六月至今日止買超136億元。

外資上半年操作偏多，一月大幅買超台股2007.5億元，雖三月及四月轉賣，但五月馬上再大幅買超1761.8億元，今年至今日止，外資買超台股達3608.2億元。

市場觀望美國聯準會召開政策會議，美股周三科技股拉回，台積電ADR上漲0.47%。台積電(2330)今(8日)開低6元為562元，台股同步開低，台積電中場跌幅擴大，電金類股指數下挫，台股自周三高點拉回。集中市場終場下跌188.79點，收在16733.69點，失守5日線，成交值擴大至3030億元。

今日電子權值股領跌，台積電收盤下跌9元，收盤價559元、跌幅1.58%，跌破5日均線。另外，鴻海(2317)、日月光投控(3711)等電子權值股小跌，金控雙雄也收低。

高價股壓力更重，股王信驊(5274)營收續降且遭外資降評，今日股價直殺跌停，回測半年線支撐，大立光(3008)下挫2%，摜破月線，世芯-KY(3661)、創意(3443)等AI相關概念股，跌幅逾5%。

內需看旺，資金轉往傳產內需股，山富(2743)再度爆量漲停，電機股大亞(1609)也續強漲近4%。

（時報資訊 沈培華）

台股挫188點跌破5日均線 電子股淪殺盤重心

美國科技股表現不佳、台股短線漲多，電子權值股成為今天短線殺盤重心，在台積電率先拉回下跌9元，指數向下摜破5日線約16764點，終止連4個交易日的漲勢。

加權股價指數終場下跌188.79點、跌幅1.12%、收在16733.69點、成交值新台幣3030.11億元，台積電ADR雖收在100美元之上，但台積電今天仍下跌9元作收，跌幅1.58%，聯發科收在平盤價768元，國巨下跌10元達494元，鴻海小跌1元達107元。

信驊今天表現弱勢，終場跌停股價來到2540元；世芯-KY跌幅6.59%，相對偏弱。台股今天類股多收跌，食品、航運、觀光勉力收紅。

法人表示，下週有美國消費者物價指數（CPI）、美國聯邦準備理事會利率決策會議（FOMC）等重要消息待公布，加上加拿大央行意外升息，市場對於美國是否停止升息萌生疑慮，觀望氣氛轉趨濃厚。

分析師也指出，外資近期在台股現貨、期貨持續加碼，台指期未平倉單2.4萬口，只不過短線漲幅偏多，在今天宣洩部分壓力後，外資是否持續站在買方，將是台股能否蓄積能量再攻萬七的觀察指標。

（中央社）

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