建碁、展碁、倚天酷碁 業績旺、股價靚

宏碁集團旗下IPO老虎隊5月業績亮眼，包括建碁（3046）、展碁國際（6776）及登上創新板的倚天酷碁（2432），單月合併營收皆交出年月雙增成績，加上各有題材帶動下，三隻老虎繼7日股價齊攻漲停板後，8日在電子股走勢疲軟下，維穩強勁漲勢。

其中，建碁股價飆升至90.6元、站近20年來新高，展碁也以62.2元漲停價，來到近兩年多來高點，另倚天酷碁則以45.95元漲停價收盤、續創歷史新高。

建碁延續今年以來的強勁漲勢，尤在歐洲連鎖加油站／加氫站主機訂單等大型專案業務挹注下，5月合併營收再月增逾兩成、並年增104.43％，翻倍至達6.06億元，累計前五個月合併營收22.71億元，年增逾99％，雙雙寫下17年來單月及同期新高。

另展碁則在受惠資訊及遊戲等相關軟體代理產品銷售動能暢旺拉抬下，5月一舉刷新歷史單月營收紀錄、達23.98億元，月增幅達40.9％、年增逾15％。累計前五月合併營收92.87億元，雖小幅年減3.73％，但穩居歷年同期次高。

至於倚天酷碁5月營收1.53億元，月增12.5％、年增5.64％，今年前五個月累計營收達7.04億元，較去年同期增長19.16％，亦皆續站歷史同期新高。

此外，集團旗下興櫃的宏碁遊戲（6908），除受惠代理的主力遊戲機產品PlayStation系列供貨充足、銷售動能亦強勁，並有併入轉投資之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD（唯晶科技）下，5月營收有近五成年增、達約2.4億元，累計前五個月營收21.29億元，年增166.13％，同為歷年同期新高。

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