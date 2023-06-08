ABF恐供過於求 外資看淡三雄 目標價反升

ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）近期股價回升，惟美系外資出具最新報告，認為ABF載板至2025年仍將供過於求，受平均售價（ASP）承壓及獲利預期調降等因素影響，預期ABF載板三雄股價下半年將出現雙打底，維持「減碼」評等，但目標價均調升。

美系外資指出，在納入AI伺服器需求上升帶動數據中心繪圖晶片需求成長因素後，最新預估ABF載板供過於求狀況有所趨緩，今年供過於求幅度估自14％降至約12％，至2025年則自16％顯著降低至6％，但仍然會出現供過於求狀況。

美系外資認為，受AI需求增加及對下半年稼動率回升的樂觀看法，推動ABF載板三雄股價自5月以來漲幅達約18％，高於加權指數的7％。然而，鑒於ABF載板至2025年仍將供過於求預估，對ABF載板三雄股價維持審慎看法。

美系外資表示，市場過度看好AI對ABF載板三雄帶來效益，認為主要受惠者為日廠Ibiden，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）對欣興帶來的受惠效益微乎其微。儘管首季財報公布後股價已有所修正，但認為目前市場獲利預期仍過於樂觀。

受平均售價（ASP）承壓及獲利預期調降等因素影響，美系外資預期ABF載板三雄股價下半年將出現雙打底，故對欣興、南電、景碩維持「減碼」評等，但全數調升目標價，自100元、155元、77元調升至140元、225元、80元。

（時報記者 林資傑）

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