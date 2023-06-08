汽車龍頭倒退嚕 2檔績優零件股狂飆狠甩

台股大盤在連4日上漲近410點、逼近萬七關後，今日高檔調節賣壓增強，近期瘋漲的AI概念族群首當其衝，大盤也一度回落百餘點，16800關警鈴大作，各大類股跌多漲少。其中，汽車類股在和泰車(2207)、中華(2204)、裕隆(2201)等龍頭股領跌下，盤中類指下滑逾2.6%，表現墊底；惟5月績優生車王電(1533)爆量急拉漲停鎖死，引領耿鼎(1524)、倉佑(1568)、百達-KY(2236)、堤維西(1522)等汽車零組件族群隨之加速爬升，狠甩龍頭廠。

車王電(1533)5月營收4.86億元，月增68.53%、年增113%，前5月營收年增42.19%，激勵今日股價開盤不到5分鐘即漲停鎖死，不到12:00，成交量已衝出5300餘張，且漲停價仍有近5500張買單排隊。車王電除5月營收亮眼外，另拜登新法拓展的營運想像空間也添加多頭動能。日前拜登新法表明所有新車和SUV強制安裝AEB(自動緊急制動系統)，市場預期車王電可望受惠。車王電、華德動能5月下旬才宣布與美國底特律電動商用車廠OPTIMAL集團簽訂框架協議書，雙方將在美國電動校車及商用車的三電與控制技術、智能充電系統及智慧製造等領域進行深度合作，攜手進軍全球電動商用車市場，顯示車王電對於北美市場的發展前景相當看好。

耿鼎(1524)5月營收月增20.56%、年增9.8%，前5月年增2.02%，成長率均較上月由負轉正，今日開盤不到1小時即爆出逾萬張大量、股價觸及漲停，盤中維持逾7%漲幅表現。耿鼎5月營收2.39億元，月增20.56%、年增9.8%，前5月營收10.12億元，年增2.02%。耿鼎為AM(售後維修)汽車鈑金零件廠，目前北美出貨約占營收60％～65％、歐洲占15％～20％，其他包括中東、中南美及大陸各占5％～10％不等，市場預期，隨著歐美市場回穩，且美國最大產險公司State Farm擴大使用副廠零件，及身為大陸平安財險支持的NSF認證AM廠，後續出貨潛力可期。

（時報資訊 李慧蘭）

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