觀光股指衝12年半高 5檔旅遊股飆天價

台股加權指數今（8）日漲多修正，觀光類股續成資金關愛族群，上市觀光類股指數續揚2.72％至174.61點，續創2010年12月中以來12年半高點。雖在漲多賣壓湧現下，走勢明顯轉趨震盪，鄰近午盤維持逾1％漲勢，仍領漲盤面類股。

旅遊股表現續強，燦星旅（2719）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）一度亮燈漲停，雄獅（2731）及鳳凰（5706）分別勁揚6.05％及4.47％。其中，雄獅201.5元、鳳凰128.5元、燦星旅93.5元、山富176.5元、五福108元均創新高，易飛網70.7元亦創近9年2個月新高。

而中低價觀光類股亦獲盤面資金關愛，六福（2705）、海灣（3252）、劍湖山（5701）、亞都麗緻（5703）均觸及漲停。其中，亞都麗緻以34.25元創逾12年高點、六福22.75元創近2年半高點，海灣26.75元登近1年高點。

分析師認為，隨著端午連假即將到來，且接續進入暑假出國旺季，加上預期台灣旅行團赴中國大陸觀光指日可待，吸引資金搶進觀光股大啖旺季商機。不過，多檔個股股價已創多年新高，須留意高檔獲利了解賣壓出籠可能導致震盪加劇。

（時報資訊 財經內容中心）

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