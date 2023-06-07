碳權點火 三能概念股漲勢旺

夏季用電高峰來臨，加上台積電董座劉德音疾呼台灣應加速發展綠能、國內碳交易平台即將成立，在政策積極扶持之下，市場看好在「天時地利人和」利多條件兼備，儲能、節能、創能需求中長線前景樂觀，激勵重電、碳權概念股等同步吸金，漲勢多點開花。

台股7日大漲160點，劍指萬七大關，且不僅大盤熱烘烘，隨著時序進入夏季，氣溫持續攀升，後續電力供應成為市場關注焦點，劉德音在股東會上也呼籲國內綠能政策加速推行，而碳權交易平台最快今年7月底成立，在淨零碳排架構下，皆凸顯出儲能、節能、創能等「三能」產業為未來重要發展目標。

就盤面走勢來看，群益投顧分析師廖健佑指出，台股在AI買盤向外擴散之下，強勢類股輪動機率加大，同樣具有中長線發展趨勢的綠能相關個股，逐步展現吸金力道，包括受惠台電強韌電網計畫的重電族群，因應電動車滲透率提升的充電樁供應鏈等，獲多方買盤進駐卡位。

值得一提的是，由於ESG、淨零碳排已成為各國政策推動共識，除了離岸風電、太陽能、新能源車等相關產業加速發展外，近年也促使不少集團股集結旗下各公司資源，傾力轉型發展，挾帶以往在產業積累實力，跨足綠金市場大餅，逐步展現成效。

大亞董座5月底在股東會釋出看好未來十年能源產業發展前景看法，而且集團旗下總共有62座太陽能電廠，目標2025年太陽能併網或者是建置中將達到450MW，7日躍居外資買超榜首，狂敲2.83萬張，股價強勢亮燈漲停。

桓鼎-KY去年成立桓鼎能源，結合集團建材專業及旗下電池模組等優勢，並攜手馳諾瓦科技、達方電子等共同開發「儲能牆」產品，作為UPS不斷電系統，以及串並聯升壓後供電動車快充兩大功能，預計取得安規認證後10月開始生產，明年上半年放量，率先與策略夥伴拓展日本市場。據悉，具合作開發潛力案場已有百件以上。

凱基投顧分析，目前電力相關、碳權概念股走勢相對震盪，不過，進一步觀察族群中仍不乏指標股走高，例如大亞、東元7日股價再創新高，而相關個股也因出貨動能顯現，推升5月營收轉強，股價上演「有基之彈」。