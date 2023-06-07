外資連買台股戰萬七 專家:留意「這類股」

台股利多齊發，台股7日再大漲160點，直逼萬七大關。投資專家表示，外資買不停、內資買盤持續及下半年產業景氣轉佳等，連日來的強勢大漲，激勵年線轉為上升趨勢，與月、季、半年線再度形成多頭排列格局，8日指數即將挑戰萬七關卡。

台積電在6日股東會上市釋出兩大利多，分別是營運下半年優於上半年及先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電以及相關概念股弘塑、辛耘、萬潤等大漲，7日外資買超125億元帶動，7日上漲160.82點，漲幅0.96％，達16,922.48點，成交量為2,960億元，收盤指數再創波段新高。

台新投顧副總黃文清表示，美國債務傳出即將達成協議，外資隨即在5月16日起啟動買超列車，後在輝達（NVIDIA）展望報喜助攻，AI概念股全面噴出，外資對台股買不停，累計5月16日至6月7日合計17個交易日買超2,334.13億元，推升台股上漲9.35％，期間僅有兩天賣超，由於融資餘額穩定增加，內資買氣漸回籠，籌碼面相對穩定，驅動行情大漲小回，直衝萬七關卡。

康和證券投資總監廖繼弘分析，年線在6月轉為上升趨勢，月、季、半年線及年線形成多頭排列格局，月RSI明顯脫離50向上，9月KD值持續向上，中長期反彈力道強化，重返中長多格局。

惟投資人要留意的是，台股來到萬七以上大套牢區，三大壓力分別是2021年5月至7月的月成交量達11兆元、10.11兆及12.38兆元的，因此仍需震盪消化上檔賣壓。廖繼弘指出，台股日成交量要超過月均量2,886億元，最好達3,000億元，以價量齊揚姿態突破萬七，台股短期估萬七上下震盪500點，支撐看5月31日4,231億大量的低點16,491點。

台股專家建議逢回選股作多，留意台積電及相關概念股，如先進封裝、高速運算、AI相關應用、電動車相關、資料中心及伺服器相關等。