台積、聯發科齊衝 半導體股市值重返20兆

權王信心喊話穩軍心，半導體市值狂飆！台積電6日股東會釋春燕效應發威，激勵市值近兩日激增3,371億元，連帶IC設計、封測龍頭聯發科及日月光投控也在資金點火下全力衝刺，半導體上中下游「三巨頭」齊衝鋒，推動半導體類股市值暌違1年衝破20兆元大關。

台積電股東會釋出樂觀展望，透露產業「前景十分光明」，更看好2024年將迎來下一波成長，市場投資人信心大振，外資連兩日大舉回補近1.06萬張，帶動股價連兩日上揚，7日收最高568元，兩日內台積電市值激增3,371億元，總市值達14.73兆元，與5月29日的前高近乎持平。

「老大哥」登高一呼、上下游廠商同歡，助攻台股半導體類股市值7日衝上20.07兆元，單日大增2,795億元，雖距離去年5月31日寫下的20.15兆元仍差一步，惟仍是睽違逾1年來首度再次站上20兆元關卡，市值占台股比重達37.78％。法人指出，市場資金在景氣谷底之際偏愛藍籌股，半導體長線趨勢看好，更是投資人青睞標的。

統一投顧董事長黎方國表示，半導體類股現階段可就總經面、產業面及股價面「三大面向」探討，首先，半導體發展與全球景氣息息相關，目前正值景氣復甦期，在下半年優於上半年、明年優於今年前提下，半導體需求亦可望回溫。

其次，台積電在法說、股東會均釋出樂觀看法，加上AI熱潮帶動，半導體產業市況仍看旺；至於股價面，美股費半指數今年飆漲近40％，在四大指數表現最強，在其領頭下，研判台股半導體族群將有發動補漲機會。

熱錢也同步湧入半導體族群進行拉抬，作為台積電上下游關鍵合作夥伴，IC設計龍頭聯發科、IC封測龍頭日月光投控股價7日連袂走強，台積電、聯發科、日月光「半導體三巨頭」單日市值總合就較前日16.26兆元攀升至16.5兆元，半導體族群雨露均霑，聯電、聯詠、穩懋、世界單日市值也增逾50億元。

隨生成式AI發展，台積電AIGC訂單大量湧入，推升CoWoS封裝產能需求，傳出封測龍頭大廠日月光投控高階封裝產能利用率激增，激勵7日大漲2.88％，最高價127.5元寫近兩年高，投信連12日加碼3.92萬張。