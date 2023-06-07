張愷凌｜台股中長多確立 逢回可站買方

國際經濟情勢：美債危機化解，美股近日延續多頭氛圍，先是道瓊於上周五勁揚700點，又有那斯達克攀上波段新高，四大指數輪番表現，台股維持看回不回的強勢格局，昨日大盤開高走高收16,922點，劍指萬七大關。

因FOMC利率決議將於下周登場，依過往經驗，隨著時序逐漸接近，盤面容易轉趨觀望，且Fed主席鮑爾的會後言論有時候甚至比會議本身更為關鍵，即使短線盤面情緒樂觀，操作仍須進出有據、理性看待。

參考美國CPI在去年7月的基期最高，應有機會使未來2～3個月的通膨出現較有感下降，以此推測，如若本次FOMC暫停升息，則7月就更無理由加息，亦即升息循環應告一段落，惟降息時程未定，研判美元將偏強整理一段時日，這也意味流向新興市場資金並不會是連續性的。對應台股操作，代表中線趨勢依然有望偏多，惟短線漲多後震盪容易放大，類股轉換也加快，建議大盤逢回時站在買方，以及多留意較低位階族群。

投資策略：台股自5月中起漲以來，波段大漲將近1,500點，呈現驚驚漲的格局，在此期間，盤勢最多只有回檔3天，當日最深也僅下跌66點，且幾乎不破5日均線，可稱是去年12,629點的谷底反彈以來最強勁的一波多頭行情。以籌碼角度分析，後續還會有高點，一方面因大盤的融資水位仍低，如本周二的大盤收在16,761點，融資餘額1,850億元，而上次在如此位階，要回溯到去年5月31日，當時大盤收在16,807點，融資餘額2,406億元，兩者對照之後可見當前籌碼相對乾淨。

其次，目前指數還有兩點有機會展開中多行情的跡象，第一，大盤的月MACD，出現第一根紅色柱狀體，通常見到如此跡象，就是大多頭行情的開始。第二，台股均線糾結之後突破，將會伴隨一段的大趨勢，上次出現在去年2月，當時均線糾結向下以致趨勢走空，而本次不同的地方是均線於5月糾結後向上，以上次8個月的期間推測，下半年指數應還有機會向上，順勢反映總統大選前的政策作多行情。

投資主軸上，電子股資金除集中在AI/HPC相關產業，伺服器組裝、散熱、PCB、電源供應器等也出現同步上揚。目前電子產業景氣接近循環谷底，短線由於AI相關概念股漲幅過大，追高風險提高，建議拉回再行布局，長線仍看好IP、伺服器、HPC、電動車產業發展趨勢。

傳產類股有重回資金懷抱的跡象，包含汽車、航空、觀光餐飲、能源、生技等族群皆有所表現，預期本周、下周都有機會維持續強，另可留意下半年營運可持續向上的趨勢股為主，包含能源、航空、生技及特化股。