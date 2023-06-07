6月7日一分鐘強弱勢股

6月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

建榮（5340）

10.00

外資、自營商合計買超1,085張，股價拉長紅K棒，站穩5日均線

必應（6625）

10.00

承接的演唱會遍及世界各地，外資連五日買超，激勵股價笑納兩根漲停板

鑫創電子（6680）

9.99

歐系客戶第二季拉貨強勁，法人預估第三季動能更旺，股價再奔漲停

台燿 （6274）

9.96

泰國新廠積極興建中、下半年復甦可期，投信連四日合計買超2,097張

大亞（1609）

9.96

聚焦太陽能光電廠及儲能系統，外資連四日合計掃貨逾5.4萬張、亮燈漲停

燦星旅（2719）

9.96

4月營收創疫情以來新高，資金持續湧進，押寶五月營收

建碁（3046）

9.95

5月營收6.06億，年增104.43％，外資回頭買超，激勵股價攻漲停

好樂迪（9943）

9.95

內需市場強勁，吸引外資敲進，帶動股價沿5日均線走揚

萬潤（6187）

9.95

CoWoS先進封裝需求提高，帶動營運加速回溫，股價連四漲

穩懋（3105）

9.94

手機、Wifi 6E功率放大器急單挹注，第二季需求回暖，外資大買3,661張

表：黎宣佑

6月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

青鋼（8930）

9.53

5月營收月減10％，為連兩月衰退，股價帶量跳水，向下回測月線

軒郁（6703）

6.02

股價創歷史新高價後，獲利了結賣壓出籠，終止連五漲

宏碁資訊（6811）

4.56

下彎月線形成蓋頭反壓，股價跳空下跌，失守季線

台勝科（3532）

4.55

矽晶圓庫存持續增加，預估將到下半年觸底，股價開低走低、失守月線

寶碩（5210）

4.20

股價拉長紅K棒後，賣壓現蹤，惟回測季線有守

聯傑（3094）

4.03

5月營收2,042.7萬元，年減11.76％，外資連三賣，股價跌破月線

眾達-KY（4977）

3.69

外資、自營商連二日合計賣超2,107張，股價寫連二黑

茂迪（6244）

3.21

三大法人同步賣超，連二日合計倒貨7,849張，股價跳空下跌

華建（2530）

3.00

今年前四月累積約494萬，較去年衰退近1倍，外資由買轉賣1,551張

緯創（3231）

2.83

旗下昆山廠傳將關閉部分產線，外資連四日倒貨近2.7萬張，股價熄火

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑