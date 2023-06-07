6月7日一分鐘強弱勢股
6月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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建榮（5340）
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10.00
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外資、自營商合計買超1,085張，股價拉長紅K棒，站穩5日均線
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必應（6625）
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10.00
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承接的演唱會遍及世界各地，外資連五日買超，激勵股價笑納兩根漲停板
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鑫創電子（6680）
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9.99
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歐系客戶第二季拉貨強勁，法人預估第三季動能更旺，股價再奔漲停
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台燿 （6274）
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9.96
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泰國新廠積極興建中、下半年復甦可期，投信連四日合計買超2,097張
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大亞（1609）
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9.96
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聚焦太陽能光電廠及儲能系統，外資連四日合計掃貨逾5.4萬張、亮燈漲停
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燦星旅（2719）
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9.96
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4月營收創疫情以來新高，資金持續湧進，押寶五月營收
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建碁（3046）
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9.95
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5月營收6.06億，年增104.43％，外資回頭買超，激勵股價攻漲停
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好樂迪（9943）
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9.95
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內需市場強勁，吸引外資敲進，帶動股價沿5日均線走揚
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萬潤（6187）
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9.95
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CoWoS先進封裝需求提高，帶動營運加速回溫，股價連四漲
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穩懋（3105）
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9.94
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手機、Wifi 6E功率放大器急單挹注，第二季需求回暖，外資大買3,661張
製表：黎宣佑
6月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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青鋼（8930）
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9.53
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5月營收月減10％，為連兩月衰退，股價帶量跳水，向下回測月線
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軒郁（6703）
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6.02
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股價創歷史新高價後，獲利了結賣壓出籠，終止連五漲
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宏碁資訊（6811）
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4.56
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下彎月線形成蓋頭反壓，股價跳空下跌，失守季線
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台勝科（3532）
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4.55
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矽晶圓庫存持續增加，預估將到下半年觸底，股價開低走低、失守月線
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寶碩（5210）
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4.20
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股價拉長紅K棒後，賣壓現蹤，惟回測季線有守
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聯傑（3094）
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4.03
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5月營收2,042.7萬元，年減11.76％，外資連三賣，股價跌破月線
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眾達-KY（4977）
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3.69
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外資、自營商連二日合計賣超2,107張，股價寫連二黑
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茂迪（6244）
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3.21
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三大法人同步賣超，連二日合計倒貨7,849張，股價跳空下跌
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華建（2530）
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3.00
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今年前四月累積約494萬，較去年衰退近1倍，外資由買轉賣1,551張
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緯創（3231）
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2.83
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旗下昆山廠傳將關閉部分產線，外資連四日倒貨近2.7萬張，股價熄火
製表：黎宣佑
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