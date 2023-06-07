16,900驚驚漲 萬七、升息這樣看

美國預計下周將暫緩升息，周二美股四大指數以小漲作收，費半上漲1.28％最強。周三台股開漲10.1點報16,771.76點，台積電帶頭，電子股氣焰高，AMD帶動下令人工智慧（AI）題材再升溫，大盤早盤順勢上漲，突破16,800、16,900點，終場台股收在當日最高，報16,922.48點，再登一年多來高點，直逼萬七關卡。

擴充CoWoS先進封裝產能的權值王台積電（2330）周三終場收在當日最高，收漲8元或1.43％，報568元，挑戰上周574元前波高價；半導體設備廠、封裝廠股價沾光，辛耘（3583）、萬潤（6187）、弘塑（3131）飆上漲停，分別以134.5元、91.8元、577元鎖住，追買單超過5,800、2.2萬、1,300張，封測大廠日月光投控（3711）也同步上漲近3％。

其他權值股，台達電（2308）強漲近4％，聯電（2303）、聯發科（2454）、和泰車（2207）亦齊漲約1.5％，鴻海（2317）也漲近1％，台塑化（6505）小紅，中鋼（2002）則持平。

高價十大千金方面，股王信驊（5274）持平，股后大立光（3008）收小黑，老三旭隼（6409）翻黑收跌，驚險守住2,000元關卡，而力旺（3529）開跌後上揚，一度重返2,000元關卡，收漲2.85％至1985元，與老三旭隼僅差20元。高價IC設計如世芯-KY（3661）、創意（3443）、祥碩（5269）等均在紅盤之上表現，而AI題材的緯穎（6669）翻黑臉，譜瑞-KY（4966）、亞德客-KY（1590）亦小黑走勢，守住千金之位。

5月營收陸續公布期間，營收績優股扮演多方指標，宏碁（2353）集團旗下三檔子公司5月營收繳出佳績，展碁國際（6776）、建碁（3046）、倚天酷碁-創（2432）齊力飆上漲停板。工業電腦鑫創電子（6680）單月營收同創歷史新高，股價亦鎖住109元漲停價。國內功率放大器（PA）雙雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）營收亦有亮點，股價勁揚，穩懋更亮燈漲停作收。而挾有營收、AI雙利多的普鴻（6590）同步鎖緊漲停價格。

超微（AMD）將在6月中的發表會延續人工智慧（AI）題材，AMD周二股價大漲5.34％，激勵台股相關族群強勁，包括技嘉（2376）大漲7.42％登近22年新高，微星（2377）同樣創下近2年新高價，以及嘉澤（3533）、健策（3653）、華擎（3515）等個股均表現喜孜孜。

5月營收創近八個月新高的台光電（2383）飆上230元漲停鎖死，也帶動AI伺服器概念股漲勢，如勤誠（8210）、金像電（2368）漲約3.5％。

類股方面，暑假陸客疫後利多，觀光股創近12年高點，觀光類指收漲3.25％最威，觀光個股輪漲來到好樂迪（9943）、新天地（8940）漲停，電腦周邊、電子零件、半導體、電子、電機、生醫、汽車等皆走揚超過1％。然電子通路跌逾1％最劇，玻陶、水泥、通網、塑膠則走疲小黑。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前行情呈現驚驚漲，不過電子如AI等題材多，電子、非電均展現輪動態勢，短線有機會挑戰萬七整數關卡。而下周三美國聯準會（Fed）將公布利率決策，預估美國將暫緩升息或是升息和緩，對此也將有利台股後續表現，不過也將持續觀察經濟狀況，如下周二美國勞工部也將先發布5月消費者物價指數（CPI）數字。

（時報記者 葉時安）