外資4天買超340億元 「萬七」之戰登場

台積電（2330）在股東會上釋出佳音，激勵今日股價開高走高，帶動大指數突破16,900，創逾一年以來新高，然而大立光（3008）股東會上董事長林恩平坦言未來展望很難判斷，冷水一澆，電子股走勢平淡，僅零組件與電腦設備股較有表現。台積電擴充CoWoS先進封裝產能，辛耘（3583）、萬潤（6187）、弘塑（3131）齊登漲停，成為電子主秀。資金繼續停留在觀光股身上，好樂迪（9943）高歌漲停破百元，激勵上市類股漲幅逾3％，傲視盤面。終場台股收漲160.82點，為16,922.48點，成交金額2,911.66億元。今日外資（不含外資自營商）買超125.664億元，投信買超8.8457億元，自營商買超23.0717億元，三大法人買超157.58億元。

台積電證實AI需求帶動CoWoS先進封裝產能供不應求，必須急遽擴產因應，消息一出，弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）先後登漲停板，煙火四射。電腦設備族群由5月績優生建碁（3046）、鑫創電子（6680）、勁豐（6577）、倚天酷碁-創（2432）漲停領軍，前波熱門股廣達（2382）、技嘉（2376）、微星（2377）、奇鋐（3017）吹起反攻號角，拉升上市櫃類指強彈1.7及2％，高居台股前段班。端午節連假之後緊接著有暑假出國旅遊潮，加上台灣旅行團赴大陸觀光指日可待，航空以及觀光飯店、餐飲相關個股再強攻，尤其股本小、具籌碼優勢之旅行社業者鳳凰（5706）、易飛網（2734）、燦星旅（2719）、山富（2743）、五福（2745）等多檔股價再攀新高。

美股科技股走高，人工智慧題材再升溫，台股點火再攻，盤中突破16,900點整數關卡，正式向「萬七」下戰帖，終場收在今日最高點16,922.48，上漲160點，5日RSI為88.69，10日RSI為82.94，9日K值為93.62，9日D值為90.41，20日乖離率為4.09。外資今日連續第四天買超，仍維持上百億的加碼力道，累計四日約340億元。台股本波大漲逾千點，今日雖然電子步伐不一，未能成為主流，然台股資深分析師連乾文指出，人氣的凝聚以及渙散都非一朝一夕，除非出現兩根長黑及消息面意外事件，估大盤將呈輪漲格局。

國票投顧表示，台股周二帶上影線紅K向上墊高，且盤中指數再創波段高，傳達多方攻高意圖。今日台股創波段新高，且主攻部隊不再只有題材概念股，業績股有買力已開始熱身，倫元投顧認為，此舉將有助於台股中多發展。今日外資買超125億元，三大法人全偏多，台股量能回升重啟攻勢，終場來到「萬七」門前，明日是否能一戰「萬七」成名，備受矚目。

（時報資訊 張嘉倚）

電子發威 台股上漲160點收最高16,922點

美國科技股走高，超微（AMD）將在6月中舉辦人工智慧（AI）發表會，加上台積電股東會釋出利多，電子股發威，台股今天開高走高，終場勁揚160.82點，收在全場最高16,922.48點，逼近「萬七」大關。

台股加權指數終場上漲160.82點，漲幅0.96%，收在16922.48點，創去年4月底來新高，成交值新台幣2911.66億元。8大類股中，機電類股最強，泥窯類股收黑最弱，紡織類股持平。

台積電昨天股東會釋出利多，上半年營運可望落底，下半年表現可望優於上半年，人工智慧帶動先進封裝需求強勁。台積電今天收在568元，上漲8元，漲幅1.43%；聯電收51.3元，漲1.58%。

大立光今天股東會分析，下半年傳統旺季營運會比上半年好一點，但庫存看來依然嚴重；大立光收2245元，下挫0.44%。

超微（AMD）預計6月14日舉行人工智慧發表會，延續人工智慧（AI）題材，技嘉收224.5元，勁揚7.42%；微星收178.5元，漲2.88%；廣達收125元，漲5.49%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台積電法說會點出第2季是谷底的說法，台股今天正反映下半年景氣轉佳的利多；雖然後續仍有再上漲機會，但短線漲多，技術線型乖離過大，仍須留意賣壓出現。

蔡明翰認為，美國聯準會（Fed）6月利率會議前，台股仍可能在漲多後沉澱籌碼，待利率會議後再有表現機會。

（中央社）

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