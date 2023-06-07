夏季到用電飆 缺電概念股短中長線都有力

台積電「只能相信政府說電夠用」？炎上供電議題 不如先布局缺電概念股

台積電昨（6）日召開股東常會，面對缺電問題，董事帳劉德音無奈回應，「台灣政府認為是夠的、我們只能相信他」，但實際上真的夠嗎？學者認為，今、明兩年發生停電事故的風險最高，主因是是核電廠將陸續除役、大潭電廠燃氣機組8號機等電廠開發計畫，又無法如預期完工等。

先前深澳火力電廠闖關失敗，加上核二廠機組及協和電廠3、4號機即將陸續除役等，用以填補北部的用電缺口的大潭7、8、9號燃氣機又銜接不上，「今夏恐面臨巨大考驗」。

在大潭8號機可供電前的空窗期，少了核二2號機和大潭7號機，再加上核三廠2號機例行大修更換，三座相加是260萬瓩的供電能力，即便8號機緊急上場救援，供電110萬瓩，仍然短少150萬瓩，台灣能不缺電？

核二廠二號機已退役，緊接著是夏季用電旺季的考驗，太陽能與不斷電系統概念股在停電之後，可望成為投資人可關注的概念股；法人指出，「缺電概念股」短線受停電題材激勵強漲，中長線也具投資潛力。

缺電概念股有機會成為今年缺電荒中的受惠類股，包括不斷電族群有盈正（3628）、大同（2371）、碩天（3617）、旭隼（6409）等，儲能族群有台汽電（8926）、台達電（2308）、東元（1504），電網族群有華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）、東元（1504）等。

風電族群有華新（1605）、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）、元晶（6443）、大亞（1609）、中興電（1513）等，太陽能族群有安集（6477）、達能（3686）、碩禾（3691）、茂迪（6244）、國碩（2406）、聯合再生（3576）、元晶（6443）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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