6/7盤中熱門焦點股

今(6/7)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電穩軍心 台股再創一年新高

美股等待FED會議，四大指數高檔震盪，漲幅介於0.03％至1.28％，台積電ADR上漲1.81％。台積電（2330）昨日股東會看好將迎接明年下一波成長，台積電今（7日）開盤漲1元，台股同步開高後走高，電機、航空族群及台積電供應鏈領軍，電金傳產股同步上揚，早盤台股漲69點至16830點，創逾一年以來新高，但量能預估未放大。

在景氣概念股走高帶動下，周二美股三大指數小漲作收，投資人縮手觀望下周揭曉的通膨數據與聯準會利率決議。儘管漲幅不大，但標普500指數和那斯達克指數雙雙創下2023年以來新高。

投顧表示，台股今日挑戰16800，惟近期量縮須提防拉回，建議盤中觀察大型電子權值股是否領軍帶動指數走揚，以及量能、電子族群還有櫃買指數是否回溫，作為短線判斷盤勢依據。

國票投顧表示，台股昨天以帶上影線紅K向上墊高，且盤中指數再創波段高，傳達多方攻高意圖，台股仍可偏多看待。不過，考量成交量持續萎縮，市場追價意願不高，若後續量能能夠迅速回溫，且股價同步走揚，有利於台股走出波段行情，反之則預期短線台股將於16800點之下高檔震盪，等待賣壓消化完畢後，再展開新一輪攻勢。當前建議手中若有先前漲多持股，可適當進行減碼，並從股價位階相對較低，且具題材性的中小型股作為短線選股標的。

凱基投顧表示，台積電、日月光投控等權值股引領，周二大盤續創波段高點16793，收盤也創下高點。就技術面而言，大盤呈現驚驚漲格局，短線潛在拉回的疑慮仍未去除，近期操作仍應抱持謹慎；原因除了KD高檔背離尚未化解之外，周二成交量進一步萎縮，且跌破20日均量（約2838億），另外，周二台積電對大盤漲點貢獻約42點，目前尚未收復5月26日大量低點563元。因此維持短線大盤強弱變化，仍以16706點（上周五收盤價）進行觀察。

（時報資訊 沈培華）

（2）搭CoWos轉單題材 日月光戰歷史高

市場預期聯準會維持利率不變可能性提高，隔夜美股以小漲作收，台股早盤在台積電（2330）點火領漲下大漲近百點，攻高16880點續登今年及1年高點。台積電（2330）董事長劉德音表示，AI訂單需求突然增加，先進封裝產能需求遠大過現在產能，將擴充CoWoS封裝消息甚囂塵上，供應鏈歡聲雷動連2日上演慶祝行情，早盤辛耘（3583）、萬潤（6187）聯袂亮燈漲停，日月光投控（3711）、弘塑（3131）、愛普*（6531）、迅得（6438）、信紘科（6667）、洋基工程（6691）等聯袂強彈，扮演半導體股領漲先鋒。

台積電總裁魏哲家周二在股東會上表示，第二季為業績周期低點，對未來仍充滿信心，董事長劉德音則觀察到客戶庫存逐漸降低、看見市場終端需求回升，今年資本支出維持320～360億美元不變，在AI訂單需求突然增加，先進封裝產能需求遠大過台積電現在產能，將擴充CoWoS封裝消息甚囂塵上，台積電ADR周二上漲1.8％，收在99.82美元，早盤漲6元至566元，點火供應鏈再掀一波攻勢。

台積電CoWoS月產能約在8,000～9,000片水準，研判數月內需多提供NVIDIA奧援，勢必擴充CoWoS產能，先進封裝供應鏈包含濕製程的辛耘、弘塑及AOI檢測設備的萬潤等業績成長可期，激勵辛耘（3583）、萬潤（6187）雙雙亮燈漲停，分別創下歷史高點及1年新高，弘塑亦放量飆漲逾8％至572元，蓄勢挑戰5日盤中觸及的573元上櫃新高價。

日月光投控（3711）拜台積電積極滿足輝達（NVIDIA）晶圓代工產能需求之賜，傳出搭配出貨先進封裝CoWoS產能吃緊，缺口高達1～2成，急找日月光半導體救援，推升日月光高階封裝產能利用率激增，順勢搭上輝達AI熱潮，在三大法人昨日聯手買超1.4萬張加持下，連2日掀起慶祝行情，早盤衝上127.5元，續勢挑戰歷史高點133.5元。

分析師表示，輝達向台積電下1萬片COWOS大單，COWOS已往3D封裝發展，3D IC封裝占台積電營收約4.3％前景光明，對辛耘、萬潤、精材等有利。

（時報資訊 龍彩霖）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：董事長劉德音於昨日股東會表示，已準備好迎接2024年開始的下一波增長，股價開高引領台股再創高。

2.萬潤(6187)：傳大咖客戶提出採購拉貨通知，利多持續發酵，直攻漲停板。

3.大亞(1609)：台電強韌電網題材不敗，三大法人近五日買超2.5萬張，衝高大漲7%，續創歷史新高價。

4.嘉聯益(6153)：5月合併營收月增16%、年增26.5%，開盤上攻逾2%，續創本波高點。

5.三陽工業(2206)：4月每股盈餘0.65元，不受外資賣超影響，走高2%於90元上方強盤。

6.日月光投控(3711)：受惠高階封裝產能利用率激增，順勢搭上輝達此波AI熱潮，法人力拱股價再攀高。

7.亞航(2630)：軍工題材吸引大量買盤湧入，股價漲停53.5元再創新高。

8.台光電(2383)：外資、自營商連續買，上漲逾3%，跳脫盤整區間突破220元。

9.建碁(3046)：5月營收為6.06億元，年增104.43%，直攻漲停鎖死，追平前高90.6元。

10.辛耘(3583):CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑等啟動擴產，股價漲停攀新高價。

11.迅得(6438)：Q2營收戰高，多方不退守，今早反攻5%重返月線。

12.弘塑(3131)：台積電CoWoS先進封裝受惠股，開盤後衝高8%，拚回570元高檔。

13.奇偶(3356)：下半年推雲端監控服務平台，買盤搶進，股價一度衝高逾5%。

14.牧德(3563)：5月營收年增11.89%，早盤攻頂228元，挺進逾1年高。

15.鑫創電子(6680)：充電樁告捷，5月營收衝新高，營運拚季季旺，笑納2根漲停、挺進百元闖天價109元。

16.勁豐(6577)：5月營收為2.81億元，年增174.50%，外資偏多操作，跳空鎖漲停，改寫逾6年高價。

17.長榮航(2618)：票價漲、油價跌，獲利空間拉大，外資續買超，股價續強勢

18.晶華(2707)：觀光股買盤積極，股價帶量上攻，漲逾6%。

19.瑞昱(2379)：6日召開股東會，指業績Q2回升，下半年看旺，股價攻回400元。

20.新光金(2888)：9日股東會董事改選，近五日遭三大法人賣超3.8萬張，早盤獲多單相挺，9元高檔區有守。

21.士紙(1903)：5大土開案啟動+碳權熱度不減，連拉2根漲停，站上8個月高峰。

22.豐達科(3004)：5月營收年增20.16%，軍工概念股重燃戰火，買盤急拉大漲5%，重登百元及各均線之上。

23.東元(1504)：綠能題材方興未艾，電力設備概念股續夯，放量強彈5%，再創天價57.5元。

24.南亞科(2408)：5月營收月增2.17％，創今年以來單月新高，但年減62.74％，股價盤整。

25.創意(3443)：5月營收月增6.6％、年增24.5％，追價買盤不強，股價在五日線附近高檔整理。

26.博晟生醫(6733)：5月營收年增1393.04%，股價走強6.5%，蓄勢挑戰前高。

27.榮群(8034)：5月營收年增1256.47%，開盤即拉漲停，股價18.05元寫逾一年高。

28.安克(4188)：超音波智慧睡眠檢測，國內拓展報捷，早盤股價走揚。

29.淘帝-KY(2929)：迎接電商618大促，多方動起來，漲幅超過2%位居百貨股前列。

（時報資訊 沈培華）

（4）台積電先進封裝急擴產 設備廠歡呼

晶圓代工龍頭台積電(2330)證實近期AI需求帶動CoWoS先進封裝產能供不應求，對此必須急遽擴產因應，包括弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)等相關合作設備廠營運可望受惠，激勵股價今（7）日表現持續強勢，早盤漲幅均逾6.5％。

其中，辛耘股價亮燈強攻漲停價134.5元，創上市新高價，半個月飆漲近56.4％。萬潤同步同步觸及漲停價91.8元，創近1年高點，早盤維持逾6.5％漲幅。弘塑亦放量飆漲8.57％至570元，蓄勢挑戰5日盤中觸及的573元上櫃新高價，早盤維持逾7％漲幅。

市場近期傳出，由於輝達（NVIDIA）因應AI需求熱潮，增加對台積電投片量及後段CoWoS先進封裝需求，使台積電CoWoS產能嚴重供不應求，公司對此決議提前啟動擴產，並對辛耘、萬潤等合作封測設備業者追加採購訂單。

台積電6日召開股東常會，董事長劉德音於會中回答股東提問時證實，近期AI需求增加確實使公司接獲許多訂單，且均需要先進封裝，在市場需求遠大於現有產能下，使公司必須急遽擴增先進封裝相關產能因應。

劉德音會後受訪時進一步透露，台積電的CoWoS先進封裝產能今年已較去年倍增，明年將較今年再倍增。為因應明年的CoWoS擴產需求，甚至把部分InFO產能從龍潭移至南科。除了公司急遽擴增自有產能外，亦證實有部份oS（on Substrate）委外轉包給其他封測廠。

劉德音表示，先進封裝是增加價值的重要方法，3DIC及先進封裝為台積電研發重要的兩隻腳之一，未來拓展至少是5～10年、甚至10年後，包括光學運算是很重要的一部分，未來有多少案子就會投入多少。

（時報記者 林資傑）

（5）13分鐘開完股東會 林恩平：未來很難判斷

光學股王大立光（3008）今日舉行股東會，今年議程單純，在省話一哥董事長林恩平的主持下，會議「光速」在13分鐘內結束。會中通過111年度財報，並追認111年股息，111年每股配息85.5元已於111年9月15日及今年4月14日配發完畢。

大立光5月合併營收下滑至26.26億元，月減8.47％，年減16.63％，累計1到5月合併營收為146.34億元，年減10.84％，隨著美系客戶等智慧型手機品牌廠新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能看起來比5月好一點。

在股東會中，小股東提問，客戶升級腳步緩慢，大立光如何因應？林恩平表示，未來會難判斷，客戶規劃不是大立光可以決定，大立光能做的就是讓產品升級，希望能夠吸引客戶對高階產品的興趣。

林恩平也表示，大立光能做的就是每天好好努力工作，未來很難判斷。

（工商時報 彭媁琳）

（6） MMA、正丁醇行情升溫 台塑、中石化營運加分

MMA近一月報價反彈45美元，每噸價格突破1,600美元整數關卡，達1,605美元；台塑（1301）、中石化（1314）營運加分。台塑旗下MMA年產9.8萬噸；中石化持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

廠商指出，歐洲三菱化學英國廠、Roehm等多家MMA業者停車或降載，市場供應吃緊，當地下游業者大量採購亞洲現貨，且亞洲同業持續採取減產保價策略，加上原料丙酮價格震盪上揚，烘托遠東區MMA報價持穩看漲。

此外，雖然下游膠帶及乳液需求恢復緩慢，客戶採購原料心態保守，優先去化庫存，但大陸魯西化工園區發生工安事故，年產30萬噸正丁醇廠（佔中國大陸產能10％）停車接受檢查，催化短期行情看漲，也為台塑營運添利。

（工商時報 彭暄貽 ）