6/7盤前》這檔配息5.5元創高 配發率82%

國內消息

1.AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家6日表示，去年起，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。目前優先規劃把先進封裝龍潭AP3廠部分InFO製程轉至南科廠，空出來的龍潭廠加大力度擴充CoWoS產能，竹南AP6廠也將加入支援，擴充先進封裝製程進度越快越好！（閱讀全文）

2.主計總處6日公布5月消費者物價指數（CPI）指出，由於蛋價漲幅趨緩，加以油料、蔬果價格較去年同月下滑，5月通膨率（CPI年增率）降至2.02％，創近22個月最低，通膨壓力已降溫。（閱讀全文）

3.國巨6日召開股東會，董事長陳泰銘雖看衰標準品存貨調整仍至少要二季，但國巨已穩定轉往高階領域，看好在汽車領域的布局提前站穩20％以上；同時身為富鼎新科董座，陳泰銘也看好富鼎已找到產能出海口。（閱讀全文）

4.台積電總裁魏哲家表示，第二季為台積電業績周期低點，對未來仍充滿信心。董事長劉德音則說，已準備好迎接2024年開始的下一波增長，對前景看法十分光明。今年台積電資本支出維持320～360億美元不變，但坦言資本支出的陡度趨緩。（閱讀全文）

5.全球景氣復甦趨緩，東聯董事長徐旭東表示，「談景氣我是較偏樂觀派，總是要有信心！」美國問題對我們來說影響沒有很大，現在是否從低迷往上還要觀察，但台灣看起來好像沒有不好；此外，台灣以外銷為主，在台幣走貶的環境下，台灣景氣應不會太差。（閱讀全文）

6.購屋族房價、房貸、利率「三高」使購屋壓力居高不下，根據聯徵中心統計，今年第一季平均房價1,267萬元、平均房貸906萬元，雙創歷史新高，二者比起14年前翻漲一倍；此外，平均房貸利率亦為30季以來新高，顯示民眾購屋壓力仍居高不下。（閱讀全文）

7.中鋼深耕綠色產業，旗下興達海基承攬的中能離岸風場31座水下基礎，預計第三季完成交貨，目標2024年完工併網。至於鋼市前景，中鋼預期下半年景氣可望優於上半年。中鋼6日參加統一證券第二季投資論壇，會中財務副總楊岳崑做了上述表示。（閱讀全文）

8.環保署6日說明我國未來碳交易規劃方向，分別有台灣碳權交易所（國內減量與國際減量分開交易）及環保署媒合交易平台三軌進行，以2+1的方式協助企業及政府機構解決碳交易及符合環評增量抵減。同時為了解決企業碳盤查交易等問題，環保署也設立專線解惑。（閱讀全文）

9.宏碁（2353）6日舉行股東會，由董事長暨執行長陳俊聖擔任主席，甫接任總經理新職將滿月的簡慧祥也首度登場，並釋出預期第二季起「一季會比一季好」的「審慎偏樂觀」看法。（閱讀全文）

10.防疫險理賠惡夢終將結束，產險業力拚6月資本適足率（RBC）回到法定標準。繼4月防疫雙險（防疫險與疫苗險）單月理賠金額減少7成後，5月再減2成，單月防疫雙險理賠金額不到30億元，相較今年理賠高峰1月，亦已下降88％。但累計去年起至今年5月，產險業在防疫雙險的理賠突破2,700億元。（閱讀全文）

台股動向

神山要擴產 這11檔先進封裝概念股吸金

三利多加持 鳳凰、山富等8檔觀光股寫天價

土洋對作 緯創、長榮等12檔官股逢低買

基本面

1.前一交易日新台幣以30.728元兌一美元收市，貶值3.3分，成交值為10.55億美元。

2.集中市場6日融資減為1849.78億元，融券增為329037張。

3.集中市場6日自營商賣超10.00億元，投信買超14.19億元，外資買超22.96億元。

4.網通晶片大廠瑞昱（2379）6日召開股東會，瑞昱表示，下游庫存改善及部分終端市場回溫，第一季為營運谷底，第二季止跌回升，有望較第一季成長，下半年優於上半年，未來整體營運維持審慎樂觀。

5.上銀（2049）自結5月合併營收22.15億元，月增2.98％、年減19.31％；前五月合併營收101.0億元，年減22.63％。上銀表示，5月營收優於4月係因工作天數較多，但尚未回到去年同期接單熱絡的盛況，不過仍創同期第四高。上銀表示，下半年將加速追趕上半年營收下滑部分，全年營收力拚持平。

6.TPK-KY宸鴻（3673）舉行股東常會，董事長江朝瑞表示，公司尋求轉型、布局四大產品線，今年最大的重點是激光雷達，和光達廠商Luminar合作，規劃一條生產線，2024年開始量產出貨。

7.是方電訊（6561）6日公布營收2.66億元，年增0.38％。總經理劉耀元表示，受到全球消費需求疲軟延續至第二季甚至第三季，預期企業對於IDC、雲端及網路需求遞延至第四季，是方5月營收僅小幅增長，然全年展望營收仍可望較去年同期成長6％，獲利成長高於營收成長，並以挑戰年增10％以上為目標。

8.國際物流商中菲行（5609）董座錢堯懷6日表示，第三季國際運輸需求能否上揚，端視五大變數，包括國際經濟景氣等；但看好航空貨運在半導體產業出貨增溫下，率先有限度的「弱勢」反彈。

9.百和-KY（8404）董事長鄭國？6日在股東會表示，後疫情時代，百和-KY會通過線上、線下相結合的方式，積極拓寬行銷管道，促進業績增長，另也會強化經編緹花網布產品的研發、生產及銷售能力，提升產品經濟效益。

10.生技高獲利股保瑞（6472）、麗豐-KY（4137）6日召開股東會，保瑞全年展望維持不變，營收估年增20％～25％；麗豐則看好醫美產業前景，6月起將啟動招商，今年營收力拚逐季成長。

11.安控廠奇偶（3356）6日指出，旗下研發方向轉向軟體，看好AI人工智慧及雲端服務，未來所有硬體產品的前端均配備AI人工智慧功能，下半年將推雲端監控服務平台，並尋求異業結盟，希望未來創造軟體和服務的營收來源。

12.工業電腦廠樺漢（6414）6日公布5月自結合併營收94.95億元，年增25.1％；累計前5月自結合併營收473.12億元，較去年同期成長29.1％，5月、前五月營收雙創同期新高。

13.汎銓（6830）6日舉行股東常會，會中承認2022年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2022年度盈餘分配案，2022年配發每股5.5元現金股利，創歷年配息新高，現金配發率達82.46％。

技術面

1.台股前一交易日收漲47.23點，為16,761.66點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2,723.54億元，5日均量為3,291.56億元，10日均量為3,264.06億元。

3.5日均線16,654.92點，10日均線16,549點，20日均線16,193.44點。

4.5日RSI為82.73，10日RSI為79.26。

5.9日K值為90.43，9日D值為88.81。

6.20日乖離率為3.51。

7.凱基投顧：大盤呈現驚驚漲格局，然而KD高檔背離尚未化解之外，周二成交量又進一步萎縮，短線潛在拉回的疑慮仍未去除，近期操作仍應抱持謹慎。

8.元大投顧：近期美國發布的經濟數據好壞兼具，解讀並不容易，現階段操作與其在難以判斷的議題上耗費心思，不如把握確定的產業趨勢與旺季時機，趁盤勢震盪時逢低介入。

國外消息

1.美股上漲，標普500創9個月新高

在靜待下周聯準會最新利率決策結果，以及5月通膨數據出爐之前，美股3大指數全面走高，標普500更是來到近9個月新高點。不過，花旗卻看衰標普500後市，認為人工智慧AI雖然是目前熱門話題，但熱度總會褪去，故在經濟可能會溫和衰退下，維持標普500今年底將下修至4,000點的預估，也就是還會下跌近7%左右。美股最新收盤價，道瓊漲10.42點或0.03%，收33,573.28點。那斯達克漲46.99點或0.36%，收13,276.42點。標普500漲10.06點或0.24%，收4,283.85點。

2.世銀調升全球經濟成長預估

世界銀行（World Bank）6日上修全球2023年經濟成長預測，從今年1月時預估的1.7％上調至2.1％，原因在於美國消費者支出強勁與中國大陸解封速度快於預期。但此數據依然低於去年經濟成長率3.1％。

3.澳洲意外升息1碼，澳元勁升

澳洲央行6日（周二）宣布升息1碼（25個基點），基準利率由3.85％調高至4.1％，續創11年高點，為要對抗居高不下的通膨，預告接下來還會升息。此決策再度令市場意外，經濟學家原本普遍預料該央行將按兵不動。

4.美SEC提告幣安、Coinbase

美國證券交易委員會（SEC）5日對全球最大加密貨幣交易所幣安提起訴訟，指控該公司在美國營運非法交易所。消息傳出後，比特幣應聲跳水，摜破2.6萬美元支撐。

5.全球航空業，今年估賺近百億美元

國際航空運輸協會（IATA）5日表示，儘管經濟前景蒙塵，但受惠於疫後解封帶動旅遊需求復甦，全球航空業今年獲利可望逼近100億美元，是先前預測值的足足2倍以上。

（ 工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）