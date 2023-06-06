投資股票 法人：H2機會較佳

儘管股市近期走揚，但考量企業獲利等領先指標明顯轉弱，加上金融業信貸趨緊及評價面吸引力下滑，資金近期湧入固定收益資產，法人表示，市場變數多，加上債券殖利率高，上半年固定收益資產吸金，預估今年下半年後會有較佳投資股票機會。

富達國際指出，目前相對看好新興國家股票。儘管第一季企業獲利與經濟數據表現優於預期，但從代表企業獲利之領先指標美國製造業ISM製造業指標轉弱，加上金融信貸條件轉趨嚴格，預期市場波動性將上揚，因此，即使投資股票宜更聚焦高品質企業。在區域配置上，儘管大陸復甦並非全面型，仍相對看好新興市場股市整體表現，產業部分相對看好防禦型類股。至於在固定收益資產方面，富達國際則看好投資等級債及政府債，富達國際表示，主要國家通膨仍高，期待聯準會降息時間還太早。

而在外匯部分，富達國際則相對看好新興國家匯率。富達國際說，現階段實質利率是主導外匯市場關鍵，考量評價面與美國經濟轉弱，調降美元之投資評等至「減碼」；歐元與日圓給予「中性」投資評等；考量聯準會升息近尾聲且債券波動下滑，對於新興國家匯率給予「加碼」之投資評等。

對於非投資等級債後市，即使現今各地區非投資等級債仍以流出居多，不過，一些喜愛風險的投資人卻已分批布局中。聯博說，有一原因是非投資等級債券的收益與報酬潛力可期，目前殖利率高於近幾年水準，為投資人帶來暌違已久的收益機會。

此外，雖然有不少法人或投資人仍看好投資等級債，台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝則認為現在就是投資美國非投資等級債券最佳時機。她說，主要原因有三：一、目前經濟放緩；二、債券收益能見度較高；三、殖利率已來到高點且市場不確定性猶存，債券波動度較低。

張瑋芝進一步說，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率紛紛回到近十年高點，且十年難得一見的好買點再次浮現，因歷史資料顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期。面對市況不明的環境，股市起伏讓投資人吃不消，過去近20年，美國非投資等級債券波動度約為S&P500的一半，美國非投資等級債券相較美股更能穩健。