可轉債擁「變身」優勢 攻守俱佳

近期AI熱潮帶動相關科技股大漲，但面對通膨仍在高檔、景氣欲振乏力的投資環境，股市可能持續震盪整理，投資人在追求成長之餘仍須留意風險。

根據統計，過去十年可轉換債券報酬率與股票相近，但波動度明顯偏低，當市場震盪時，可轉換債券具備更佳的下檔保護效果，這正是受惠於可轉換債券獨有的由債轉股的「變身」優勢。

野村策略轉機多重資產基金經理人黃奕捷表示，可轉換債券屬於債券，但給予投資人可以「用約定價格轉換為股票」的權利。如此特殊的「變身」特色，當股票價格上漲時，可轉換債券價格將跟隨股價上漲，而當股市下跌時，可轉換債券又能發揮債券的性質，降低其波動度。

以全球可轉換債券與成熟/新興股市過去十年的報酬率、波動度做比較，全球可轉換債券年化報酬率為7.87％，優於成熟市場股票的6.88％，更大勝新興市場股票的-0.44％；而全球可轉換債券的年化波動度僅9.32％，遠低於成熟市場股票與新興市場股票高於15％的年化波動度。

可轉換債券攻守俱佳的特性，以特斯拉（Tesla）過去發行的可轉換債券為例，當2019年前三季Tesla股價下跌28％時，其可轉債表現較為抗跌，僅下跌13％；在2020年4月至8月間，Tesla股價強勁上漲143％，同期間可轉換債券亦隨之上漲133％。

整體而言，可轉債特殊的轉換身分能力，讓投資人得以同時享有股票及債券的權利，達到平常是債、見機轉股的特色，兼具股票進攻及債券防守的特性，適合納入投資組合，做為長期資產配置的要角。

黃奕捷指出，一般的可轉換債券基金在投資標的轉換為股票後，就必須出清投資部位而不能繼續持有，但若透過多重資產基金投資可轉換債券，在投資標的轉換為股票後，若其股價仍具成長潛力，就能繼續持有以參與換股後的潛在的上漲動能，相較之下，多重資產基金具有更好的彈性，也更能完整掌握投資標的之成長潛力。