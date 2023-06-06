土洋對作 緯創、長榮等12檔官股逢低買

外資買盤歸隊，據統計，從5月16日開始啟動加碼台股以來，累計至6月6日止，共買超突破2,200億元，但同期間八大官股券商合計賣超437億元，成為獲利贏家之一。不過，官股券商仍逢低加碼買進緯創（3231）11億元最多，力抗外資的百億元賣超。

投資專家指出，八大官股券商可視為政策動向，官股與外資常對作，不是你丟我撿就是我丟你撿，外資近來啟動回補台股模式，仍賣出特定個股，這些遭到外資棄養股，就成政策護盤標的。

據統計，5月16日至6月6日止，外資買超集中市場2,208.3億元，同期間賣超櫃買市場50.8億元，同期間八大官股券商賣超上市櫃股也達到437億元。

篩選上述波段期間，官股券商買超3億元上市櫃股有12檔，包括緯創、長榮、聯發科、中興電、創意、大同、藥華藥、保瑞、材料-KY、台半、嘉澤及聯電等。

這12檔中，藥華藥、保瑞、台半等3檔為上櫃股，外資光是賣超這3檔就達58.7億元，超過同期間外資賣超所有上櫃股票50.8億元，可見外資集中火力調節這3檔個股，官股券商同期間小幅各加碼3億～4億元以上。

另外買超的9檔上市股中，賣超緯創及長榮都超過百億元，長榮賣超115億元，比緯創的101億元更多，其次為聯發科，外資賣超22億元，官股券商逢低敲進。

從外資賣超的絡來看，聯發科及長榮擬將於6月20日及6月30日除息各76元及70元，均寫下歷史新高，然而未來市況不明，公司大方祭出股息，卻讓外資棄息賣壓出籠，尤其長榮下旬將有假除息壓力出籠，融資戶若大舉賣出，恐加重股價壓力，外資近來已率先積極調節。

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