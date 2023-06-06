連乾文│美就業市場熱絡 留意5月營收

經濟事件分析：美國債務上限解決後接市場關心是6月15日FED是否升息？目前市場有71％估不會升息，但今年要降息機率也不大，主因經濟依然熱絡、通膨欲小不易，雖然5月ISM非製造業指數意外降至50.3，但就業、房地產等數字都是熱絡。

美國5月非農就業人數增加33.9萬人較預期增加19.5 萬人，3月份也從16.5萬人上修至21.7萬人，4月份從25.3萬人上修至25.4萬人，就業市場目前很活絡。美國3月職缺數為570萬人、4月大增至1010萬人遠超過當月失業人口570萬人，為設法留住員工就是加薪，5月平均時薪年增4.3％，美國5月失業率在3.7％，並未因連續9次升息從0％升至4.75％～5％而大增。

美國人現在正持續報復性消費中享受各種休閒娛樂、旅遊、吃大餐等，疫情期間美國政府推出的低率貸款和補助金，讓消費者和商家都有更多金流。

房地產雖一度因利率高升而下滑，但美國房屋銷量第二季更有熱銷情況，建設公司5月共開出2.5萬個職缺高於過去一年來月平均1.7萬個職缺高很多。

產業變動分析：蘋果WWDC大會推出頭戴裝置Vision Pro，拋開硬體控制器以使用聲音、眼動和手勢操作為主，售價為3,499美元，但是在明年初上市。另也推15吋的MacBook Air，該款比以往13吋更大，售價約4萬2,900元起。



發表後蘋果股價由紅翻黑，這代表目前消費型電子銷售仍低迷，加上蘋果產品價格較高，大立光5月營收月減8.47％、年減16.63％，野村將南電第三季營收由季增修正為季減，大摩認為電源管理IC承壓至下半年，德儀傳砍中國市場價格，電源管理IC消費市場復甦力道不如預期，因此手機、PC等消費型電子市場仍呈現疲弱狀。

盤勢分析及選股：台股本波由15,424點漲至16,781點計大漲1,357點，由於權值股台積電、高價股如AI股世芯-KY、創意等進入整理，指數漲多拉回，但人氣的凝聚以及渙散都非一朝一夕，除非出現兩根長黑及消息面意外事件，估大盤將呈輪漲格局，如5月創新高個股就不錯，盛達因儲能大單股價漲停，鈊象等遊戲軟體因暑假概念股價也表現不錯，可留意5月營收創新高個股。



輝達向台積電下1萬片COWOS大單，COWOS過去是2.5D封裝，但已往3D封裝發展，3D IC封裝占台積電營收約4.3％，估小晶片封裝複合成長率達44％，3D IC封裝前景燦爛，對辛耘、萬潤、精材等有利，精材更是受惠台積電支助。（文／台股資深分析師連乾文）