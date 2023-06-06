證券業上雲、委外需求增 金管會納入內控

鑒於近年證券期貨商朝數位化轉型發展，委外及對雲端等第三方服務需求增加，金管會將相關規定拉高法律位階、納入各公司內控規管。證期局副局長高晶萍6日指出，有關券商期貨商委外、上雲的規定，過去是由證交所監管，參酌銀行業已修正委外管理辦法，基於各業監理一致性的原則，此也授權訂定相關辦法、將法律位階拉高，相關管理要納入各公司內控規範，

高晶萍指出，目前證券商、期貨商的委外、雲端管理辦法是由證交所來監管，為強化其作業韌性及客戶權益保障，並增加對服務事業內部控制監理的彈性，金管會研擬修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第8條，將個人資料保護概念含括至法人客戶資料的保密，並規範各服務事業應建立「作業委託他人處理之管理」內部控制制度，以強化服務事業將相關作業委託他人處理之風險管理。

高晶萍指出，由於銀行局在今年3月時已修正銀行業的委外、上雲管理辦法，授權訂定相關辦法，讓相關業務有明確法律依據，考量各業監理一致，因此也修正證券期貨商的相關辦法，拉高其法律位階，影響是過去違反的是證交所的規定，會有違約金處罰，但若是違反公司內控原則的話，嚴重違反者可用證交法處置。

高晶萍進一步指出，目前證券業並沒有開放可上雲端，且證券交易資料都在集保，因此會請券商公會、期貨公會蒐集業者需要的雲端需求有哪些。

此次為增加對券商、期貨商內部控制制度監理的彈性，也增訂各服務事業內部控制制度應包含「其他經主管機關指定的事項」，修正草案將依行政程序法規定，於近日內公告，以徵求各方意見。

金管會表示，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表，各界如有任何意見，請於草案預告公告刊登公報之翌日起30日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證期局。

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