高息ETF打敗大盤功臣是它 外資卻連3賣

美股4大指數收黑，台股今天未脫盤整格局，指數在平盤上方狹幅震盪，最高來到16,793點，逼近16,800點關卡，終場小漲47.23點，收16,761.66點，成交量2,723億元，雖然漲幅不大，但指數仍創波段新高。台積電漲5元收復5日線，觀光股表現亮眼，燦星旅、易飛網、亞都、鳳凰等鎖住漲停。

今天外資買超22.96億元，投信買超14.07億元，自營商賣超10.00億元，合計3大法人買超27.04億元。

外資昨天賣超第一名為長榮航2.14萬張，沒想到今天馬上回補3.24萬張，成為買超第一名，其實外資近期對長榮航買多於賣，日前連6買共加碼14萬張。面板雙虎持續加碼，外資今天買超群創1.37萬張、友達1.27萬張。

新光金日前傳出改革派在委託書徵求佔上風，昨天外資大買1.46萬張，股價飆漲近7%，昨晚再傳吳東進可能成為集團共主，外資今天反手殺出2.77萬張，成為賣超第一名。

同為AI伺服器概念股的廣達 轉賣為買

AI伺服器熱門股緯創近期大漲，帶動0056元大高股息、00713元大高息低波等高股息ETF今年來績效打敗大盤，但股價漲多高檔震盪劇烈，外資連3賣，大砍6萬4,490張。同為AI伺服器概念股的廣達，卻轉賣為買加碼6,856張。

法人表示，目前景氣在底部，主計處下修今年經濟成長率至2.04%，不過今天台積電股東會中，董事長劉德音強調「準備迎接明年成長」，激勵台積電股價反彈。台股近期量縮，指數未大幅拉回，呈現強勢整理，技術面與籌碼面尚無明顯敗筆；蘋果推出Vision Pro擴增實境（AR）頭戴裝置，但股價卻翻黑。台股須留意5月漲多後，6月可能出現良性回檔。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)32,462張、大亞(1609)14,095張、群創(3481)13,756張、友達(2409)12,782張、日月光投控(3711)10,373張、元大滬深300正2(00637L)7,166張、廣達(2382)6,856張、元大金(2885)6,487張、康舒(6282)5,734張、玉山金(2884)5,675張。

外資今天賣超上市個股前10名為：新光金(2888)27,787張、毅嘉(2402)13,711張、緯創(3231)11,977張、聯電(2303)8,581張、中工(2515)6,267張、彩晶(6116)5,330張、華新(1605)4,757張、正文(4906)4,694張、亞力(1514)4,272張、復華富時不動產(00712)4,263張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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