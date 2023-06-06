長榮配息扣二代健保實領多少?網細算出爐

長榮海運今年配發70元現金股息，以今天收盤價151.5元計算，現金殖利率高達46.2%，居台股之冠。有網友心動詢問長榮參加除息，健保補充保費要扣多少？熱心網友計算後表示，1張領息7萬，補充保費約繳1,477元，實領68,523；如果不想被扣二代健保補充保費，則可以買285股就好。

由於長榮殖利率實在太驚人，許多網友對買進長榮心癢難耐，證交所先前發出提醒，要融資戶留意「假除息制度」，也就是自6/20起長榮就會扣除70元股價計算擔保維持率，27日起低於130%就斷頭。

不過即使如此，仍有網友在股市爆料同學會上詢問，長榮若以股價150元、股息70元參加除息，除完股價約80元，這樣健保補充保費要扣多少錢？

網友細算，由於單筆股利超過20,000要多繳補充保費2.11%，假設買1張可以拿到的是70,000*（1-2.11%）=68,523元，而股利抵減所得稅有兩種方式：

1、 低所得可以使用合併課稅，即股利併入總所得計算，可扣抵稅額=股利*8.5%（70,000*8.5%=5,950）

如果完全退稅可領68,523+5,950=74,473

如果繳5%所得稅3,500，等於領70,973

如果繳12%所得稅8,400，等於領66,073

也就是說稅若是12%的，除息後股價成本會多4元。

2. 高所得者（例如所得稅額40%的人）可使用分離課稅，股利的稅額是股利*28%

另外，因為單股2萬股利要課補充健保費，以長榮每股配70元來說，20,000÷70=285.7，所以285股以下的零股不用課補充健保費。

網友提醒，因為有超級高的股息做保護，所以長榮再跌有限，原本無所得的人或所得稅率低的人，可以買入一些，不會太吃虧；原本所得稅率高的，就要算一下，合不合算。不過也有網友認為，長榮近期被踢出0056（元大高股息）成分股，這潛在賣壓不能小覷，何況要填息才能拿到真股利，沒買的請三思而行。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

航海王出狀況 長榮也危險?證交所罕見提醒

0050成分股換血 和碩in矽力out

長榮6/30除息 員工先領60萬年中獎金