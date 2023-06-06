毅嘉殺跌停 光學哭一團 觀光搶戲 13檔笑了

台股今（6日）收盤報至16,761.66點，漲47.23點，漲幅0.28％，在台積電穩盤下，台股續創一年來新高，而蘋果發表頭戴式裝置Vision Pro，定價約新台幣10.8萬元，讓市場咋舌，相關概念股毅嘉打入跌停，鏡頭股玉晶光重挫7％吐回昨日漲幅，揚明光也下挫半根跌停板，大立光則收跌1％。

盤面上，觀光類股表現強勢，易飛網、亞都、鳳凰、五福、燦星旅同步亮燈漲停。。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計士紙、鳳凰、寶碩、鑫創電子等13檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，觀光類股表現亮眼，上漲2.3％，玻璃類股表現疲軟，下挫1.8％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔7.6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為倚天酷碁-創（2432）、盛達（3027）、安普新（6743）、士紙（1903）、鳳凰（5706）、必應（6625），其他依序為萬企（2701）、第一店（2706）、瑞利（1512）、台南-KY（5906）。

今日上市有10檔股票4.74％以上跌幅，其中3檔觸及跌停為三商電（2427）、毅嘉（2402）、越南控-DR（9110），其餘依序為大宇（1445）、玉晶光（3406）、揚明光（3504）、眾達-KY（4977）、華新科（2492）、無敵（8201）、事欣科（4916）。

上市成交量前10名個股依序為大亞（1609）、長榮航（2618）、新光金（2888）、群創（3481）、康舒（6282）、中工（2515）、毅嘉（2402）、緯創（3231）、華紙（1905）、彩晶（6116）。

上櫃有10檔8.67％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為鑫創電子（6680）、易飛網（2734）、燦星旅（2719）、五福（2745）、亞都（5703）、寶碩（5210）、安克（4188）。

今日上櫃有10檔股票6.4％以上跌幅，其中一檔觸及跌停為安鈦克（6276），其他依序為通用幹細胞*-新（7607）、合邦（6103）、聯亞（3081）、新盛力（4931）、常珵（8097）、其陽（3564）、中裕（4147）、鐿鈦（4163）、富驊（5465）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣運（6125）、協易機（4533）、僑威（3078）、榮剛（5009）、金居（8358）、華星光（4979）、新盛力（4931）、上詮（3363）、富喬（1815）、精剛（1584）。

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