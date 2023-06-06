AI熱到頭了？蔡明彰：大戶開始倒貨這6檔

因富可敵國而曾被封為歐洲「第六帝國」的全球神秘富豪羅斯柴爾德家族，開出減碼輝達第1槍，資深分析師指出，其他國際法人料將跟進調節，台股AI鏈也面臨多空交戰，點名建準、創意、緯創、技嘉、世芯-KY、廣達等6檔飆股將回檔修正，其中，緯創在國民ETF00878納入成分股後，恐成近期股價的最後煙火，而廣達Q2起EPS也將被鴻海反超車，提醒投資人當心。

萬寶投顧投資總監蔡明彰解構AI鏈成台股救世主的來龍去脈，2月發表ChatGPT，微軟收購OpenAI，谷歌推Bard，微軟與谷歌AI大火拼，中國百度文心一言也發表，當時台股AI鏈只有創意、世芯–KY等ASIC雙雄創天價。

直到4月底，美超微財報財測驚艷市場，這家AI伺服器開始帶動台股硬體AI鏈，再到5/25，輝達財報公佈，全面引爆AI狂熱，且在執行長黃仁勳訪台參加COMPUTEX期間，達到最高潮。

台股5月大放異彩，大漲1000點，市場扭轉原本保守看法，不少人開始上看 18000點，每天成交量放大到3000億元以上，5月AI鏈漲幅前6名不少是大型股，蔡明彰形容，現在台股是一群大象在跳舞，若無AI嶄新題材根本不可能。

輝達今年狂漲175％，市值大增6,400億美元，華爾街多空大辯論，今年放空輝達已損失80億美元，為美股軋空第1，以過去12個月EPS計算的追溯本益比204倍，以未來12個月EPS計算的前瞻本益比降至48倍，但仍高出標普指數平均值很多，股價永遠反映未來，輝達後市取決於未來業績成長是否高於預期。

蔡明彰強調，生成式AI加大對算力幾何式增長的需求，OpenAI推出ChatGPT大受歡迎，但企業用戶現在最大抱怨是GPU缺貨，客戶若要取得足夠專用容量，需先繳交100萬美元保證金。輝達AI晶片過去交貨期1個月，目前推遲到3個月，甚至現在下單，今年底都還拿不到貨。

投信在廣達5/19超車鴻海後反手調節，是一大警訊

輝達這次大漲，主因Q2財測營收目標110億美元，若今年會計年度結束的最後1季到明年1月底，營收達到140億美元以上，輝達未來EPS仍然跳躍成長，因此有可能發生股價越漲，但估值反而越低，畢竟股價漲幅太大，有逢高套現賣壓，在市值1兆美元來回震盪。

但他也提醒，全球最神秘富豪家族羅斯柴爾德，家族資產高達27兆元台幣，2020年大舉布局輝達，但近來逢高減碼，預料其他外資將跟進，建議先等下次8/23輝達公布財報，看具體數據再決定後續動向。

因此，台股AI鏈也面臨多空交戰，點名5月漲幅最大的前6名，分別是建準、創意、緯創、技嘉、世芯-KY、廣達，月漲65％至36％，一者本益比較高，二者創高時間較早，3月領先創天價，那時廣達80元、緯創35元都還沒動，子彈速度的漲幅，勢必引發多空交戰，因此將先行回檔修正。

創意6/2除息14元，盤中再刷新天價1570元，但收盤重挫，除息反轉是警訊，創意今年來大漲124％，千金股的殖利率不到 1％，大戶差價已賺飽，不在乎股息報酬。

最具爭議，也預料未來多空交戰最激烈是緯創，緯創布局AI伺服器有成，今年來股價狂漲142％，但70元以上，估值23倍不低，投信季底作帳主要標的，高股息ETF新增成分股恐成本波段最後一棒。外資逢高卻倒貨，Q2 EPS為多空分水嶺，若低於1元恐有大幅修正，若高於1.5元，股價維持高檔。

廣達4/14除息6元，參考價80元，外資一路買，成超車鴻海的最大推手，外資在股息及差價兩頭賺，但蔡明彰示警，投信在廣達5/19超車鴻海後，開始調節廣達，推估投信的操作邏輯，認為廣達Q1EPS1.68元，大於鴻海的0.93元。

但Q2鴻海不必提列轉投資夏普損失，鴻海EPS將超過廣達，加上iPhone新機Q3起挹注，鴻海單季EPS持續高過廣達。若是如此，廣達6月中旬後恐有下修壓力，並縮小與鴻海差距。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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