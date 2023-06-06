6/6盤前》砷化鎵三雄 5月營收大躍進

國內消息

1.看好台股後市，外資5月猛烈回頭。金管會5日公布外資5月單月淨匯入73.62億美元（約新台幣2,260億元），是歷年5月最大淨匯入量，也是史上單月淨匯入第四高，外資5月底累計淨匯入2,367.66億美元，存量亦創歷史新高，代表近新台幣7.27兆元外資留在台灣資本市場。（閱讀全文）

2.中央銀行5日公布5月底我國外匯存底金額為5,628.68億美元，連續七個月創歷史新高，較4月底增加17.52億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣5月小貶0.03％，但5月孳息收入大增，使外匯存底持續上升，我外匯存底餘額穩居全球第四。（閱讀全文）

3.新光金控9日股東會即將董事改選，法人電子投票結果出爐，約有持股11％的內外資法人參與電子投票，其中公司派約獲52.5％的支持，險勝改革派的獲票率47.5％，但若加計徵求委託書及原先持股，估計改革派可占已表態股東的近68％，即配票成功，將有望拿到2/3董事席次。（閱讀全文）

4.蘋果將於6日舉行WWDC大會，外界關注iPhone15台廠供應鏈將於本月中旬開始拉貨動態。和碩董事長童子賢5日受訪時表示，目前只是「初夏」籌備的季節，現階段一定要有黃金樣品，按照這個樣品去做量產標準，達到量產良率約需2到3個月。（閱讀全文）

5.造紙業土地資產大戶士紙5日召開股東會，宣布旗下五大土地開發案今年全面動起來，其中最大開發案為士林紙廠舊廠土地，上萬坪土地將興建住辦大樓、五星級旅館、商場、紙業博物館等；還有福德路18號危老改建案第二季發包營建工程、五號倉庫旅館都更案第四季上樑，兩案都將與歐美一家知名連鎖國際酒店集團合作，將跨足旅館商場業。（閱讀全文）

6.台股連漲三周後續揮多頭大旗，5日雖遇台積電股東會前法人買盤縮手回檔，加權指數仍維持「驚驚漲」格局，盤中改寫16,781.19點1年新高，尾盤稍遇反壓收16,714.43點，而在龍頭股讓出空間下，中小型股挺身而出，櫃買指數最高衝上220.92點，領先創下15個月高。（閱讀全文）

7.東南水泥持股51％的子公司東南米樂，承租東泥位於亞灣的80期1.6萬坪土地，市場傳出其中的A區1萬多坪，將出租給好市多興建亞洲旗艦店。東泥發言人黃薪翰5日表示，子公司東南米樂的商場開發計畫，因有商業約定，不便透露太多，不過由於該案已進入高雄都市設計幹事會審查，全案幾乎已確定。（閱讀全文）

8.全國首例，台泥和平廠氣化爐將於7月試運轉，預計先試運轉三個月，並取得使用執照後正式營運。台泥指出，此為台泥與花蓮縣府合作推動「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，簽約20年，每天處理量最高達200公噸。（閱讀全文）

9.股王信驊（5274）公布5月合併營收2.26億元，與上月2.28億元持平，惟與去年同期相比年減51.5％；累計今年前5月合併營收達11.23億元，較去年同期減少45.8％。法人表示，信驊短期營運仍受伺服器整機出貨量下修影響，業績遭遇逆風阻力，不過長期而言，隨著每台伺服器晶片價值的提升，未來營運的成長空間可期。（閱讀全文）

10.揮別防疫險低潮，和泰汽車轉投資和泰產險今年開始正向貢獻獲利。和泰產險除第一季獲利2.27億元，和泰車5日再代和泰產險公告，以13.27億元處分北市忠孝西路大樓資產，處分利益將達8.5億元。（閱讀全文）

台股動向

營收衝 毅嘉、德英等16檔5月營收雙成長

迎換代潮 DDR5廠明年帶頭衝

股價淨值比低 金融股看多

基本面

1.前一交易日新台幣以30.695元兌一美元收市，貶值4分，成交值為7.36億美元。

2.集中市場5日融資增為1,852.94億元，融券減為327026張。

3.集中市場5日自營商買超26.06億元，投信買超4.73億元，外資買超9.51億元。

4.電子業難逃五窮六絕魔咒，光學龍頭大立光公布5月營收為26.27億元，月減9％，較去年同期年減17％，創2013年以來同期新低。大立光表示，6月出貨動能將比5月好。市場預估，iPhone15上市後，將帶動大立光下半年營運動能。

5.鴻海公布5月營收達4,507億元，月增5.01％、年減9.45％；累計前5月合併營收2.34兆元，年減2.08％，為歷年同期次高。在新機出貨旺季前，鴻海評估，第二季將出現季減、年減的情況。

6.打破「五窮六絕」魔咒，群電（6412）5月合併營收寫今年新高，就連深耕已8年的智慧建築業務今年也開花結果，今年前5月相關營收認列已近6億元，超越該部門去年全年的營收，初估今年營收貢獻更有望上看15億元，達去年的三倍。

7.股王信驊（5274）公布5月合併營收2.26億元，與上月2.28億元持平，惟與去年同期相比年減51.5％；累計今年前5月合併營收達11.23億元，較去年同期減少45.8％。法人表示，信驊短期營運仍受伺服器整機出貨量下修影響，業績遭遇逆風阻力，不過長期而言，隨著每台伺服器晶片價值的提升，未來營運的成長空間可期。

8.南亞科（2408）公布5月自結合併營收為23.09億元，較上月增加2.17％，創今年以來單月營收新高，惟與去年同期相比，由於景氣市況不如以往，年減62.74％；累計前五月營收109.94億元，較去年減少66.42％。

9.IC載板大廠南電（8046）公布5月營收33.39億元，月減9.99％，年減36.15％，低於法人預期。累計今年1～5月營收196億2,867萬元，年減18.98％。

10.全福（6885）董事長林群5日在法說會中表示，下半年營運將鎖定三大方向，乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗，正力拚年底收案完成、神經營養性角膜炎新藥BRM424的美國二期臨床試驗，預期6、7月啟動收案；此外，也採取合作模式引進新案源，擴大產品線。

11.可塑劑（DOP）從去年以來無新增產能，但是需求將隨經濟成長提升，市場預期2022～2025年可塑劑全球需求每年將會增加22萬噸，而環保可塑劑需求成長幅度比鄰苯類可塑劑還大。伴隨可塑劑近期行情回升，相關生產廠南亞（1303）、聯成（1313）還會持續地開拓環保、利基應用，有助於營運添力。

12.砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）、砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），以及功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）5月營收全數月成長；全新月增40.33％、達2.21億元，宏捷科1.97億元則較前一月跳增66.13％，且年增轉正成長，全訊1.10億元，小幅月增5.41％，但年增幅度最大、達28.4％。

技術面

1.台股前一交易日收漲7.52點，為16,714.43點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為3,005.91億元，5日均量為3,377.01億元，10日均量為3,229.98億元。

3.5日均線16,627.14點，10日均線16,491.64點，20日均線16,141.74點。

4.5日RSI為80.28，10日RSI為78。

5.9日K值為88.19，9日D值為88。

6.20日乖離率為3.55。

7.倫元投顧：5日台股未能大開大闔式的走高，反而是不佔權值的中小型題材股成為投機力焦點，看來投機力已開始擴散。目前正規軍尚無主軸，市場資金多數轉向題材股短打，然因為產業落底回溫的個股已經過長時間籌碼沉澱，本週補漲可能性增加。

8.群益投顧：台股小幅開高震盪，終場以上影線紅K小漲7點作收，成交量縮至3000億元左右，大盤小幅開高緩步向上墊高，以16781點改寫盤中新高，午盤起開始回吐漲幅，不過收盤仍守穩3日線，短期均線延續偏多格局，個股建議續依技術面變化換股操作。

國外消息

1.蘋果創高後滑落美股收黑道瓊跌199點

在蘋果一年一度開發者大會（WWDC）中，本次規模堪稱近10年來最大，除了宣布5大作業系統將更新，推出新款15吋MacBook Air以外，眾所矚目的擴增實境（AR）頭戴裝置Apple Vision Pro也終於問世。蘋果股價盤中一度創新高，市值也突破2.85兆美元，不過盤後卻跌2.39％左右。美股最新收盤價，道瓊跌199.9點或0.59％，收33,562.86點。那斯達克跌11.34點或0.09％，收13,229.43點。標普500跌8.58點或0.2％，收4,273.79點，盤中一度創去年8月以來最高4,299.28點。

2.沙國自願7月擴大減產，油價激漲

產油國聯盟（OPEC+）4日歷經7小時會談後達成協議，減產措施延長至2024年底，石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯自願在7月每天再減產100萬桶。受此激勵，國際油價5日跳升，西德州中級原油亞洲早盤一度每桶漲3美元或逾4％，布蘭特原油每桶漲逾2美元。

3.銀行信貸未見明顯放緩…IMF：Fed升息行動仍難轉向

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受CNBC專訪時指出，目前尚未看到銀行信貸有明顯放緩跡象，這也意味聯準會（Fed）升息循環還不到轉向的地步。

4.AI帶旺，美科技股狂吸金

近日AI話題愈炒愈熱，全球資金不斷湧入科技股，推動輝達、微軟、Alphabet等七大AI權值股一飛衝天，也讓美國科技股票基金締造史上最高單周資金流入額，但美銀提醒投資人當心AI「嬰兒泡沫」。

5.優衣庫5月日本同店銷售，連六紅

日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）今年5月在日本的同店銷售年增幅擴大至4.4％，且連續第六個月走揚，連帶激勵母公司迅銷（Fast Retailing）5日股價大漲。

（工商時報數位編輯、時報資訊財經內容中心）