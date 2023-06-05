營收衝 毅嘉、德英等16檔5月營收雙成長

進入5月營收發布高峰期，營收數字獲得高度重視，營收優於預期的個股強勢大漲，如軟板毅嘉（2402）5月合併營收雙成長，股價拉出第二個跳空缺口。台股專家認為，5月營收雙成長股中有多檔生技股，將順勢迎接6月北美生技展及7月亞洲生技展的傳統生技股的多頭行情。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，電子股集體反彈帶動，台股5日來到16,714點，持續朝萬七大關邁進，但觀察上市櫃公司5月營收的成績單，重量級電子股的5月營收呈現年減的還不少，目前電子產業景氣並未全面落底反彈，隨著台股大漲後，資金將朝著基本面穩健個股布局。

統計上市櫃公司5月營收比4月成長、也高於去年同期的雙成長題材個股有德英、永信建、瑞耘、昇陽半導體、台耀、晶碩、全訊、艾姆勒、安克、偉全、創意、毅嘉、普鴻、聿新科、邁達特、豐達科等。

其中生技股家數有4檔，德英5月營收寫下歷史新高，年增481.84％，月增5.49％，台耀5月營收年增37.75％，月增5.67％，安克年增26.75％且月增22.17％，聿新科5月營收年增23.52％，月增33.57％。

適逢6月北美生技展及7月亞洲生技展，台新投顧副總黃文清認為，考量生技股營運開始加溫及兩個重量級生技股的利多加持，有望複製去年6～8月生技股的集體多頭行情。

統一投顧認為台耀是國內ADC（抗體藥物複合體）平台/技術服務的龍頭，ADC近年成長快速，占營收比重超過15％，挾著ADC是抗癌新藥發展顯學，將再推升營運成長。

車用發威貢獻，軟板廠毅嘉5月營收優於市場預期，達7.03億元，年增24.54％，月增4.17％，5日股價再大漲，收在35.5元。

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