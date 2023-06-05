台股多頭架構不變 留意台積股東會2大看點

台股連漲三周後續揮多頭大旗，5日雖遇台積電股東會前法人買盤縮手回檔，加權指數仍維持「驚驚漲」格局，盤中改寫16,781.19點1年新高，尾盤稍遇反壓收16,714.43點，而在龍頭股讓出空間下，中小型股挺身而出，櫃買指數最高衝上220.92點，領先創下15個月高。

台股「萬七」近在咫尺，法人點出，指數目前距離中期均線16,500點仍遠，多頭架構不變，台積電股東會則可留意「兩大看點」，包括先前庫存調整延續至第三季的預期是否受輝達急單挹注而提前、蘋果下半年新機拉貨力道。

美債危機解除，美國5月非農就業數據遠超預期，惟每小時薪資年增率回落，激勵美股道瓊指數2日飆漲逾700點，台股加權指數5日盤中同步衝上16,781.19點，再創1年高，與「萬七」僅差218.81點，但台積電股東會前量縮回檔，外資法人轉賣超2,493張，拖累指數約58點，貨櫃三雄也全數收跌，台股尾盤遇壓。

加權指數終場僅小漲7.52點收16,714.43點，成交量萎縮至3,039億元，法人分析，多檔台股高息ETF本月將進行除息，部分高殖利率、填息機率低之個股恐遭提前獲利了結，導致賣壓出籠。

群益投顧董事長蔡明彥認為，前波引領主流的電子類股出現回檔，惟大主流股未有明顯做頭疑慮，顯示多頭格局未遭破壞，市場資金仍多，且研判投信本季以來持股以科技股為主，季底作帳力道可期，台積電6日股東會則以輝達AI晶片追單效益、蘋果新機拉貨情形均為市場聚焦重點。

5日中小型股卻表現相對強勢，櫃買指數最高衝上220.92點，領先創下去年3月3日221.57點以來新高，寫下連四紅。

元富投顧總經理鄭文賢表示，AI熱潮帶動一波電子權值股漲勢，惟隨近期相關主流股轉趨高檔震盪，大盤短線表現空間不大，市場資金轉往中小型股尋求機會，資訊服務、車用、政策概念股，及漲幅相對落後的蘋概股均可留意。台股5日衝高遇壓，惟法人買盤仍不離不棄，三大法人聯手買超40.31億元，其中外資買超9.51億元，投信、自營商各自加碼4.73億元、26.06億元，分別是連二買、連三買及連四買。

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