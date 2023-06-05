周書玄│外資買盤加持 科技AI消費股續強

市場分析：上周五美股三大指數上揚1.07％至2.12％間，僅費城半導體指數小跌。5日台股開高震盪，由電機電子股領軍走揚，指數小漲7.52點收16,714.43點，成交量3,039億元。

上周台北國際電腦展開展，先前由GPU大廠帶動的AI效應持續延燒，台股由AI半導體與相關龍頭大廠帶動指數持續上攻，加上外資買盤回流，資金效益外溢，包括傳產族群，汽車、觀光、紡織、電力類股皆有表現，指數站穩多頭均線，市場投資氣氛偏樂觀。

觀盤重點：目前景氣基本面較難猜測，仍以個股表現為主。美國通膨仍是影響是否繼續升息的關鍵，市場推測7月份仍有升息的機率，聯準會看似7月26日將再升息一次，將利率拉升至5.25～5.5％水準，近期由於美元走勢轉弱，表示資金有機會回流新興市場，新興市場股票包括台灣股市則有機會續強。

短線上，AI相關的股票及暑假消費旺季來臨如觀光、旅遊及航太類股有表現機會，另有政府政策扶持的概念股，如節電、儲電、基礎建設類等類股皆有表現空間，再進一步觀察港股上周五受外資強力買進大漲，這部分是否意味外資重新回流中國大陸，也值得留意。

投資建議：大盤指數高檔持續整理的狀況不變，除AI半導體類相關的股票、電子五哥等也扮演領軍上攻的重要角色。由於前周費城半導體連日大漲，同樣帶動台灣電子股相關標的連動上揚，6月又有除權息行情，可持續觀察看6月15日台積電等除息影響指數蒸發及後續股價填權、填息。

若從7月的期貨報價來看，台股指數大約落在16,400～17,000點區間，顯示大盤指數空間如是，應該以個股表現為主，若再往9月觀察台指期，指數區間落在16,700上下300點間，預期第三季指數仍為高檔區間震盪，可挑選具財報業績支撐的個股為主，逢低布局。

總結以上，持續看好AI半導體、新科技應用相關的類股，另AI、高速運算HPC類也相對看好，至於傳統伺服器仍要觀察下半年庫存去化狀況，目前較難評論伺服器好壞。此外，由於外資回流，台股大盤中類股良性輪動，多方站穩主流趨勢，建議投資人逢低擇優布局，若無法擇時慎選個股，可利用台股相關基金，做中長期定期定額的持續投資。