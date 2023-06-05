6月5日一分鐘強弱勢股
6月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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恩德（1528）
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10.00
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航太訂單暢旺，外資連四買超1,067張，股價帶量亮燈漲停
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訊杰（6243）
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9.99
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PC景氣強彈、市場急單湧現，驅動股價早盤亮燈鎖住漲停
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安瑞-KY（3664）
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9.97
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攜手偉康科技搶灘印度市場，吸引外資買盤進駐，股價帶量拉長紅K棒
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大亞（1609）
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9.95
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旗下志光能源漁電共生三期，預計Q4完工掛表，將挹注今年營收
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映泰（2399）
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9.95
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布局電動車充電樁供應鏈有成，推動股價挑戰一年來新高
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廣運（6125）
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9.93
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智慧製造需求熱、訂單滿手，帶動股價跳空強漲，再創歷史新高
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紅木-KY（8426）
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9.92
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泰國、印度業務增溫下，股價沿5日線上攻，挑戰近八年新高
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毅嘉（2402）
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9.91
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車用市場旺、5月營收雙增，股價連噴兩根漲停
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協易機（4533）
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9.89
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伺服沖床獲歐盟認證，未來出貨成長可期，外資連二買
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彩晶（6116）
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9.72
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外資、自營商合計掃貨13,274張，股價帶量上攻，一舉突破季線
製表：黎宣佑
6月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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精誠（6214）
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7.27
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股價於2日創近十年來新高後，外資獲利了結，賣超1,725張，股價重挫
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中保科（9917）
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4.55
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股價創高後出現短多獲利回吐、量價背離，止步連五漲
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久正（6167）
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4.22
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外資連二日賣超1,743張，股價量縮修正，惟站穩5日均線
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欣技（6160）
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4.16
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股價創波段新高後，外資大賣2,082張，重返38元整數關卡
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醫揚（6569）
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3.53
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股價創波段新高後，獲利了結賣壓現蹤，股價回測5日均線
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力智（6719）
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2.96
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第二季持續認列庫存跌價損失，三大法人同站賣方，股價回測月線
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邁達特（6112）
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2.89
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5月營收與4月持平，外資、投信商小幅調節，股價維持橫向整理
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長榮航（2618）
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2.47
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外資、自營商合計倒貨22,870張，股價量縮回檔
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網龍（3083）
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2.33
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遊戲股表現兩樣情，股價由1日跳空強漲後，量縮回測多方缺口
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瑞軒（2489）
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2.32
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外資落跑，連二日合計賣超5,082張，股價小跌
製表：黎宣佑
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