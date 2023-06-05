6月5日一分鐘強弱勢股

6月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

恩德（1528）

10.00

航太訂單暢旺，外資連四買超1,067張，股價帶量亮燈漲停

訊杰（6243）

9.99

PC景氣強彈、市場急單湧現，驅動股價早盤亮燈鎖住漲停

安瑞-KY（3664）

9.97

攜手偉康科技搶灘印度市場，吸引外資買盤進駐，股價帶量拉長紅K棒

大亞（1609）

9.95

旗下志光能源漁電共生三期，預計Q4完工掛表，將挹注今年營收

映泰（2399）

9.95

布局電動車充電樁供應鏈有成，推動股價挑戰一年來新高

廣運（6125）

9.93

智慧製造需求熱、訂單滿手，帶動股價跳空強漲，再創歷史新高

紅木-KY（8426）

9.92

泰國、印度業務增溫下，股價沿5日線上攻，挑戰近八年新高

毅嘉（2402）

9.91

車用市場旺、5月營收雙增，股價連噴兩根漲停

協易機（4533）

9.89

伺服沖床獲歐盟認證，未來出貨成長可期，外資連二買

彩晶（6116）

9.72

外資、自營商合計掃貨13,274張，股價帶量上攻，一舉突破季線

表：黎宣佑

6月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

精誠（6214）

7.27

股價於2日創近十年來新高後，外資獲利了結，賣超1,725張，股價重挫

中保科（9917）

4.55

股價創高後出現短多獲利回吐、量價背離，止步連五漲

久正（6167）

4.22

外資連二日賣超1,743張，股價量縮修正，惟站穩5日均線

欣技（6160）

4.16

股價創波段新高後，外資大賣2,082張，重返38元整數關卡

醫揚（6569）

3.53

股價創波段新高後，獲利了結賣壓現蹤，股價回測5日均線

力智（6719）

2.96

第二季持續認列庫存跌價損失，三大法人同站賣方，股價回測月線

邁達特（6112）

2.89

5月營收與4月持平，外資、投信商小幅調節，股價維持橫向整理

長榮航（2618）

2.47

外資、自營商合計倒貨22,870張，股價量縮回檔

網龍（3083）

2.33

遊戲股表現兩樣情，股價由1日跳空強漲後，量縮回測多方缺口

瑞軒（2489）

2.32

外資落跑，連二日合計賣超5,082張，股價小跌

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑