外資回歸大買7金控 掃貨這檔面板居冠

美國通過債務上限法案，美股道瓊上周五大漲701點，4大指數僅費半收黑，台股由於台積電跳空開低，未受美股大漲激勵，加權指數今天在平盤上方震盪，最高僅漲75點，終場小漲7.52點，收16714.43點，成交量3005億元。台積電跌幅1.25%，金融股強勢撐盤，改革派占優勢的新光金大漲6.9%最猛，AI伺服器概念股緯創、廣達、鴻海等拉回。

今天外資買超9.78億元，投信買超4.80億元，自營商買超26.06億元，合計3大法人買超40.64億元。

在這波科技產業觸底的過程中，面板最早看到「春燕」，友達早在3月就出現急單，4月雙虎都表示「春天已經來臨」，友達董事長彭双浪今天又說下半年一季比一季好。外資今天大買面板股，群創3.4萬張高居買超第一，友達1.9萬張，彩晶也加碼1.14萬張。

外資今天大手筆布局金融股，國泰金、兆豐金、新光金都在1.5萬張左右，買超較多的還有台新金9009張、玉山金8761張、中信金7863張、富邦金5548張。

外資賣超第一名為長榮航2.14萬張，其次為緯創1.68萬張，這2檔都是近期滾量創高的熱門股，長榮航在外資賣超下，今天K線出現高檔長黑吞噬；緯創連2日大賣，接連出現長上影線。

法人表示，美、日等國際股市持續挑戰波段高點，台股也持續上攻，題材股帶動，大盤朝健康輪動方向，不過指數相對漲多，遇到頸線反壓，加上電子股逐步公布5月營收，預期業績不會轉強，預估大盤短線橫向整理。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)34210張、期街口布蘭特正2(00715L)19828張、友達(2409)19350張、國泰金(2882)15117張、兆豐金(2886)14640張、新光金(2888)14621張、彩晶(6116)11405張、大成鋼(2027)10142張、永豐餘(1907)9369張、中石化(1314)9265張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)21438張、緯創(3231)16880張、華邦電(2344)13193張、元大金(2885)8711張、日月光投控(3711)7602張、中環(2323)7424張、中興電(1513)6692張、旺宏(2337)5910張、復華富時不動產(00712)5879張、長榮(2603)5704張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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